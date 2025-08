Addio al professor Romano Forleo, fondatore del reparto maternità dell’Ospedale Isola Tiberina

Si è spento nella notte del 1° agosto il professor Romano Forleo, medico, pioniere della maternità in ospedale, fondatore e anima del reparto nascite dell’Ospedale dell’Isola Tiberina. Aveva 92 anni.

I funerali si terranno oggi, sabato 2 agosto, alle ore 15:30, nella chiesa di San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a pochi passi da quel reparto che ha costruito e guidato con passione, competenza e profonda umanità.

Un uomo che ha messo la vita al centro

“Non è stato solo un grande medico, ma un uomo capace di guardare lontano” – lo ricordano con commozione i colleghi dell’ospedale romano – “Ha saputo mettere al centro la vita, la cura e l’accoglienza”.

Con una visione innovatrice e una sensibilità rara, Forleo ha creato un modello assistenziale che ha saputo unire scienza e umanità, facendo nascere – in tutti i sensi – un punto di riferimento per Roma e per intere generazioni di famiglie.

Il reparto da lui voluto ha accompagnato la nascita di migliaia di bambini, accogliendo mamme e papà in momenti spesso carichi di emozione, ma anche di fragilità e paura.

“Grazie alla sua visione, nel cuore della città è nato un reparto che continua a rappresentare un esempio, fondato sul rispetto, la fiducia e la relazione umana”.

Una guida e un esempio per chi resta

Chi lo ha conosciuto racconta di un uomo attento, rigoroso, appassionato, che sapeva farsi amare da pazienti e colleghi per la sua umanità discreta e per la dedizione assoluta al lavoro e alle persone.

Il suo insegnamento, si legge nel ricordo diffuso dall’ospedale, “continuerà a vivere nelle persone, nei gesti e nei luoghi che ha costruito con dedizione e amore”.

Il messaggio si chiude con un pensiero affettuoso alla sua famiglia, in particolare alla figlia Patrizia, e a tutti i suoi cari:

“A loro va la nostra vicinanza e il nostro affetto più sincero. E a lui, il nostro grazie.”

