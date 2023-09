Addio vecchio mercato Tor Sapienza. All’orizzonte il progetto dell’ass. Cibo a Costo Zero

Sono passati solo alcuni mesi da quando portammo le telecamere del TGR nell’area mercatale di via Giorgio de Chirico a Tor Sapienza. Un Mercato che non ha mai trovato appeal con i residenti del quartiere tanto che da anni il V municipio ha deciso di realizzarne uno più piccolo nell’area antistante il Casale Michele Testa su via di Tor Sapienza angolo via De Pisis.

Nella vecchia struttura rimanevano tre o quattro banchi e una prateria di lamiere arrugginite molte delle quali affogate in pozzanghere paludose createsi da perdite di acqua mai riparate.

Nel corso degli anni il municipio ha più volte tentato di portarvi servizi, come quello di un punto Anagrafico e un ufficio per la Polizia Locale, entrambi miseramente falliti, come fallito è stato il tentativo attraverso una cooperativa di dare le gambe ad un progetto per la formazione al lavoro.

Adesso grazie anche ad una idea dell’Associazione Cibo a Costo Zero siamo al terzo tentativo.

In prima fila c’è Francesco Dagapito che nel giro di pochi mesi insieme ai suoi collaboratori e tanti volontari è riuscito a distribuire qualcosa come 1500/mese di pacchi alimentari ad altrettante persone e famiglie del municipio V e non solo. Dagapito ha partecipato ad un Bando aggiudicandosi gli spazi disponibili per un periodo di nove anni.

Purtroppo servono fondi e materiali per rendere sicure e presentabili le strutture che si sono state messe a disposizione. Basti pensare alle infiltrazioni d’acqua dai soffitti che ci costringeranno a rifare oltre duecento metri quadri di terrazzo.

Dagapito in una videointervista ci traccia alcune sue idee di alto valore sociale e a cui anche il municipio e non solo sembrano strizzare l’occhio. Non più solo pacchi alimentari ma anche corsi professionali con dicenti di livello per mestieri tesi a dare ai giovani un futuro lavorativo, un esempio su tutti quelli del pizzaiolo.

Come Abitare A seguiremo passo passo la realizzazione di un progetto che si preannuncia essere di spessore, così come seguiremo la realizzazione del nuovo mercato che consentirà di conseguenza l’utilizzo dell’intera area fino a pochi giorni fa un autentico e pericoloso letamaio dove tra i resti dei box di lamiera sono state anche recuperate decine di siringhe.

Speriamo che anche il Municipio senta la necessità di pubblicizzare come merita un progetto che si preannuncia ambizioso e di prospettiva, quello di insegnare un mestiere a soggetti indicati anche dal servizio sociale municipale.