Affrancazione e trasformazione dei Piani di Zona

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del CdQ Colli Aniene Bene Comune

In data 29 marzo 2019 alle 17:30 si è svolto l’incontro cittadino coordinato CdQ Colli Aniene Bene Comune, unitamente al Coordinamento dei CdQ del IV Municipio, per discutere sul problema delle affrancazioni/trasformazioni degli alloggi costruiti con i piani di zona dell’edilizia agevolata. Hanno partecipato numerosi cittadini, unitamente ai rappresentanti di alcuni Studi Legali invitati: studio La Monaca- Di Santo, studio Galletti con l’avv. Cortese, e avv. De Vito, presenti i rappresentanti dei Comitati di Quartiere del IV Municipio. Si premette il Quartiere Colli Aniene è coinvolto per i comparti di Via Caleffi, Via Santi e via Giordani.

Dopo i saluti di benvenuto da parte del Vice Presidente Paolo Santucci del CdQ, prende la parola l’Avv. La Monaca il quale parte dalla Sentenza della Cassazione del 2015 che ha richiamato l’attenzione sulla necessità dell’applicazione del prezzo massimo di cessione su tutte le transazioni immobiliari che hanno per oggetto immobili costruiti in edilizia convenzionata. Fino al 2014 i Notai rogitavano sulla base di una sorta di nulla osta che veniva rilasciato dal Comune di Roma, nel quale veniva indicato che il prezzo massimo di cessione non doveva essere applicato decorsi cinque anni dalla Convenzione intercorsa tra il Costruttore ed il Comune di Roma. Il numero dei piani di zona sono circa 150 e solo a 14 di essi è stata data la possibilità di acquistare la proprietà piena del terreno. Tutti gli atti stipulati tramite il nulla osta del Comune sono soggetti ad una nullità parziale, e tutta la legislazione successiva non ha eliminato questa nullità parziale. il Legislatore con un Decreto del 2018 ha concesso a chiunque vi abbia interesse, quindi anche al precedente proprietario, la possibilità di pagare l’affrancazione con eliminazione di tutte le richieste risarcitorie da parte degli attuali proprietari.

L’Avv. Cortese, informa che sono stati effettuati numerosi ricorsi al TAR per accelerare l’iter per il calcolo del corrispettivo di affrancazione, con intimazione al Comune di procedere ovvero di nominare un Commissario che si sostituisce all’Ufficio preposto del Comune per effettuare i calcoli. Il Comune non ha ottemperato. Pertanto ravvisandosi una omissione di atti d’ufficio è possibile il trasferimento del carteggio, da parte del TAR, alla Corte dei Conti. Altra cosa che si sta cercando di fare è sollecitare il Prefetto affinché imponga al Comune la nomina dei Commissari come da sentenza del TAR.

Il CdQ Kant/Nomentano, tramite l’Avv. De Vito, propone di coinvolgere i Comitati di Quartiere al fine di definire un’istanza, di cui già ha elaborato una bozza, da trasmettere al Comune per la determinazione del valore venale del terreno e così procedere nella trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, in quanto la Legge di Stabilità del 2018 ha delegato al MEF la valorizzazione di questo valore venale, ma il Ministero non sta deliberando. Insomma è tutto fermo.

Viene precisato che l’edilizia popolare è soggetta ad una legislazione concorrente, tra Stato, Regioni e Comuni, in quanto gli ambiti di applicazione sono diversi:

• edilizia convenzionata tra i quali rientrano i piani di zona che vengono stipulati tramite una Convenzione tra il Comune e le Imprese costruttrici

• edilizia agevolata dove i fruitori finali del bene usufruiscono di una agevolazione, ad esempio per il rilascio del mutuo a tasso agevolato, ovvero la cessione delle aree a prezzi più bassi del mercato,

• edilizia sovvenzionata che è quella delle Case Popolari, in cui tutto il costo viene sostenuto dalla collettività

Si apre la discussione tra il pubblico presente che pone delle domande alle quali rispondono i Legali.

Comunicato a cura del CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune