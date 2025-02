Aggressione e rapina al Centro Commerciale: arrestato un 27enne

Un’escalation di violenza che ha lasciato tutti senza parole. Venerdì 14 febbraio, al centro commerciale Feronia di Fiano Romano, un 27enne di origini albanesi ha scatenato il caos, iniziando con una rapina e finendo con un violento confronto con i carabinieri.

L’uomo ha prima aggredito un addetto alla sicurezza, un italiano di 28 anni, sottraendogli il giubbotto che conteneva portafoglio, chiavi e cellulare. Senza farsi notare, è fuggito, ma non per molto.

Poco distante, i carabinieri della sezione radiomobile, insieme ai colleghi della stazione di Capena, lo hanno individuato.

Ma quando il 27enne ha visto le forze dell’ordine, ha reagito con furia, cercando di impedire l’identificazione e la perquisizione.

Non solo: durante l’arresto, è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina, suddivisi in 58 dosi. Un vero e proprio carico di sostanze stupefacenti.

Alla fine, il giovane è stato arrestato con l’accusa di rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga. La refurtiva è stata restituita all’addetto alla sicurezza, che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Il 27enne, dopo essere stato fermato, è stato posto agli arresti domiciliari, ma l’arresto è stato convalidato dal gip di Rieti e, alla fine, condotto in carcere.

Una giornata di pura follia che ha visto la rapina sfociare in violenza, ma che fortunatamente si è conclusa con l’arresto del responsabile.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.