Aggressione shock a Balduina: operatore Ama preso a calci e pugni durante il servizio

Momenti di tensione su via dei Giornalisti, nel quartiere Balduina a Roma, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 18 settembre, un operatore dell’Ama è stato brutalmente aggredito mentre svolgeva il suo lavoro.

L’aggressore, un uomo non ancora identificato, ha sferrato calci e pugni nel tentativo di colpire il dipendente dell’azienda dei rifiuti. Soltanto l’intervento tempestivo di un collega e di un passante ha evitato il peggio. L’episodio, ripreso in un video dai residenti del quartiere e diffuso dal giornale La Capitale, mostra la furia dell’aggressore, che ha cercato di scagliarsi contro l’operatore Ama dopo una discussione degenerata in violenza.

L’azienda municipalizzata ha confermato l’accaduto in un comunicato: “L’alterco tra l’operatore e l’aggressore è poi sfociato in violenza da parte di quest’ultimo”, ha dichiarato Ama.

Il presidente dell’Ama, Bruno Manzi, e il direttore generale Alessandro Filippi hanno espresso solidarietà alla vittima: “Esprimiamo al nostro operatore la massima vicinanza da parte di tutta l’azienda. Questo è l’ennesimo episodio di violenza ingiustificabile ai danni dei nostri lavoratori, che ogni giorno si dedicano con impegno al servizio della città e dei cittadini, garantendo il decoro e la pulizia di Roma.”

Purtroppo, non è la prima volta che un operatore Ama si trova a fronteggiare episodi di violenza simili. Il 30 giugno scorso, un dipendente di 61 anni era stato aggredito e picchiato da un gruppo di cinque persone su via Induno, mentre a ottobre dello scorso anno, un altro lavoratore era stato preso di mira nella zona dell’Esquilino. Solo pochi giorni prima, altri colleghi erano stati minacciati con armi da sconosciuti in via di Monte Massico, nel quartiere Tufello.

