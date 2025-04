Un furto al mese al Peperoncino di Colli Aniene

Ancora un furto al ristorante Peperoncino di Viale Battista Bardanzellu 77/V a Colli Aniene è avvenuto questa notte.

“Siamo stanchi, esausti, ennesimo furto da inizio anno. Distrutti vetri e portata via merce e macchinari. Dopo aver chiuso alle 2 di mattina ci ritroviamo alle 4,25 questo regalo. Mi domando dovremo iniziare a dormire nelle attività e farci giustizia da soli!?“ E’ il duro sfogo della proprietà.

“La cosa più grave è che avevano un’ascia! Ma stiamo scherzando? Ma un ragazzo che torna tardi, e si trova davanti questi? Ma cosa succede? Io chiaramente ho tanta rabbia perché è la 3 volta da gennaio ma – conclude – la preoccupazione più grande è sapere che gira gente armata così!”

Tanta solidarietà ai proprietari e tutto lo staff da parte nostra e speriamo di tornare a parlare del Peperoncino – Pizza & Delizie del Mare solo per raccontare di serate come quella dedicata al Baccalà o alla Genovese.

E pensare che nel 2019 ci sembravano tanti cinque furti subiti in meno di tre anni sempre da il Peperoncino.

