Al Peperoncino a Colli Aniene il Baccalà è re

La cucina napoletana è famosa in tutto il mondo per le sue prelibatezze marinare.

E a questo proposito, non potendo andare a Napoli vogliamo offrire un suggerimento ai nostri lettori che, pur essendo impossibilitati di andare al mare, vogliano sentirne il profumo e degustare una delizia che abbia sapore di mare.

Il consiglio è perciò di andare al Peperoncino Pizza & Delizie del Mare in Viale Battista Bardanzellu, 77/V, a Colli Aniene, dove tra le tante specialita che si possono gustare, c’è un piatto che spicca per la sua storia e la sua bonta: Il Baccalà.

Chi è un appassionato del baccalà, e non solo, deve assolutamente partecipare alla serata gastronomica organizzata per mercoledi 12 marzo 2025.

In questa giornata sua maestà Il re del mare: Il baccalà, sarà il protagonista indiscusso con la proposta di un nuovo menu degustazione ad esso interamente dedicato.

Sarà infatti disponibile nella giornata di mercoledì 12 marzo 2025 al prezzo speciale di 45 euro anziché 60 euro

Una grande occasione per assaporare la cucina tradizionale campana a un prezzo eccezionale.

Il tutto preparato con la parte centrale del baccalà il famoso Musillo (a Napoli è così chiamata la parte dorsale del baccalà, quella da cui si ricava un prelibato filetto di pesce pronto per essere fritto o condito)

Baccalà a fritto in farina di riso sale e pepe

Polpettina al Baccalà

Baccalà ceci e alloro

Parmigiana di Baccalà

Pasta mista di Gragnano con Baccalà e Patate

Baccalà alla Napoletana

Baccalà alla scapece

Babà Napoletano

A 45 € ANZICHÈ 60 €

Obbligo di Prenotazione

Tel. 4074058

