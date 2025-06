Al 58° Trofeo Bravin, 700 atleti, e le campionesse paralimpiche Ambra Sabatini e Oxana Corso

Sarà una 58ª edizione del Trofeo Giorgio Bravin, quella in programma domani 14 giugno, davvero speciale. Lo storico evento organizzato da Asi è stato infatti inserito dal Coni nella Giornata Nazionale dello Sport e nel Giubileo dello Sport 2025, un prestigioso riconoscimento a testimonianza della rilevanza sportiva che il meeting di atletica leggera giovanile più longevo d’Italia ha raggiunto negli anni.

La manifestazione, organizzata da Asi, vedrà quest’anno protagonisti nello Stadio Paolo Rosi di Roma la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, delle categorie allievi/e e cadetti/e, che daranno vita a gare spettacolari nelle quali i giovani protagonisti andranno a caccia dei minimi di partecipazione per i prossimi campionati italiani. E’ prevedibile che nel corso delle gare saranno migliorati diversi primati della manifestazione e di categoria visto l’alto livello dei partecipanti.

Fra i cadetti annunciati protagonisti il quindicenne Ivan Davide Muraro dell’Atletica Villa Gordiani ai vertici delle categoria nazionale nel giavellotto, così come l’abruzzese Davide Ottaviani (Atletica Teramo) che nell’alto tenterà di superare l’asticella a due metri d’altezza. Riflettori anche sul sardo Andrea Cammilleri (Sulcis Atletica Carbonia) favorito nella prova dei 100 hs. Nei 300 mt. da seguire con particolare attenzione la prova di Ibrahim Stanghellini (Csain Velocemente Academy), allievo della velocista azzurra Marisa Masullo, che sulla distanza vanta un personale di 35.25, stabilito a Roma lo scorso 3 maggio. Fra le donne da seguire la prova di Abaro Caraccio (Fiamme Gialle Simoni) che scenderà in pista sulla distanza dei 1000 mt.

Fra gli allievi si aspetta una grande performance dal giavellottista Leonardo Di Mugno (ATL. Studentesca Rieti A. Milardi) accreditato personal best di 71,57. Compagni di squadra di Di Mugno, Leonardo Pratali e Riccardo Scipioni che duelleranno con l’umbro Gabriele Burchi nei 100 mt. in una gara che certamente fermerà il cronometro sotto gli 11 secondi. Nel peso la ‘stella’ dell’edizione 2025 dl Trofeo Bravin sarà John Jesse Nosakhare ( CorriCastrovillari società dell’Asi), che verrà sfidato da Andrea Tramontana, atleta delle Fiamme Gialle Simoni, con l’obiettivo di entrambi di scagliare l’attrezzo oltre i 18 metri.

Oltre alle gare riservate alle categorie giovanili il Trofeo Bravin darà spazio anche all’attività paralimpica. La campionessa paralimpica Ambra Sabatini sarà in pista nei 100 mt. mentre Oxana Corso si cimenterà nel getto del peso. In collaborazione con la Fispes si disputerà inoltre una batteria promozionale dei 100 mt. aperta a tutte le categorie.

