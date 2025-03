Al Bioparco per la festa del papà

Per celebrare la Festa del papà, mercoledì 19 marzo tutti i papà (e quindi anche i nonni!) avranno diritto all’ingresso gratuito al Bioparco, se accompagnati dai propri figli.

Inoltre, tutti i figli accompagnati dal papà potranno entrare alla tariffa speciale di 10,00 Euro.

La promozione è valida solo per gli acquisti in biglietteria (non per i biglietti online). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso.

Maggiori informazioni su Bioparco.it .

