Presentazione editoriale in vista per la Casa del Cinema di Villa Borghese. Sabato 6 aprile alle ore 11 la Sala Deluxe ospiterà la presentazione del terzo volume della serie Al cinema con l’architetto. Film visti e commentati da Ghisi Grütter edito da Timìa Edizioni. A fare gli onori di casa saranno Giorgio Gosetti, direttore della Casa del Cinema e Francesca Jacobone, presidente di Zètema Progetto Cultura che introdurranno il dibattito animato da Donatella Barazzetti, sociologa e docente dell’Università della Calabria, Wilma Labate, regista e sceneggiatrice, Italo Moscati, scrittore e regista e, naturalmente, l’autrice del testo Ghisi Grütter, architetto e docente dell’Università Roma Tre.

Questo terzo volume della serie ideata e scritta dalla Prof.ssa Grütter prosegue sulla linea tracciata dai precedenti e raccoglie le recensioni dei film visti nell’ultimo anno dall’autrice. Lungi dall’essere esaustiva, la selezione presentata in questo libro, rispecchia principalmente i gusti cinematografici di Grütter, ma ci dà in più la possibilità di “vedere” il cinema attraverso gli occhi di un architetto. Una passione, quello dell’autrice per il mezzo e il suo linguaggio, nato negli anni ‘60 e ‘70, quando i mezzi d’informazione visiva erano scarsi e la conoscenza delle città era filtrata dal cinema diventando una prerogativa, quasi esclusiva, dei cinéphiles. All’epoca, più si vedeva la città all’interno del film e più questo le sembrava interessante ma oggi, grazie all’interattività della rete, l’autrice è andata oltre, si è lasciata affascinare dal web e ha cominciato a scrivere i suoi commenti in alcuni siti. Questa possibilità di intervenire come pubblico l’ha spinta a condividere riflessioni, pensieri e impressioni sui film.

In questo terzo volume è stato elaborato un aggiornamento delle varie recensioni, confezionando in tal modo una sorta di “cofanetto” contenente anche commenti di studiosi di settori disciplinari diversi, con ottiche dissimili. E’ stata inserita una prefazione di Grazia Attili, Professore Emerito di Psicologia sociale presso l’Università La Sapienza di Roma, e come postfazione, un testo di Donatella Barazzetti, già Professoressa di Sociologia presso l’Università della Calabria.

Donatella Barazzetti. Sociologa e Professoressa di “Politiche per le Pari Opportunità” presso l’Università della Calabria, è fondatrice del Centro interdipartimentale Women’s Studies “Milly Villa” e Presidente dell’Associazione Culturale Antonello Branca, regista documentarista scomparso una ventina di anni fa. Da alcuni anni si occupa di problemi inerenti al mondo della psichiatria partecipando a diversi progetti per l’integrazione sociale dei pazienti psichiatrici.

Ghisi Grütter. Architetto e Professoressa di “Tecniche di rappresentazione” e di “Percezione e comunicazioni visive” presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre. Autrice di numerosi libri e saggi su tematiche inerenti la rappresentazione, tiene la rubrica “Disegno e immagine” sulla rivista on line “Ticonzero”, scrive micro-critiche in “DeA, donne e altri” e collabora a “XY digitale” e “Bookciack magazine”.

Wilma Labate. Regista e sceneggiatrice ha collaborato con la RAI fin dagli anni Ottanta, per poi realizzare i suoi primi lungometraggi tra cui “Ambrogio” nel 1992 e “La mia generazione” nel 1996, scelto a rappresentare l’Italia ai premi Oscar. Il suo recente “Arrivederci Saigon” è stato presentato all’ultimo Festival di Venezia riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico. Tiene lezioni di cinema in varie scuole italiane e Università statunitensi.

Italo Moscati. Scrittore e regista, ha lavorato alla RAI producendo molti programmi e documentari. È sceneggiatore con Liliana Cavani di “Il Portiere di notte” del 1974 e autore di “Grace Kelly, la donna che visse due volte”. Creatore di programmi storici dedicati alla Seconda Guerra mondiale, ha vinto il Premio St. Vincent del 1997. Il suo film “1200 Km di bellezza”, prodotto da Luce e Cinecittà”, del 2016, continua a essere proiettato nel mondo. Ha insegnato all’Accademia dell’Arte e del costume di Roma e all’Università di Teramo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

PROGRAMMA

Presentazione del volume

Al cinema con l’architetto. Film visti e commentati da Ghisi Grütter

ORE 11.00

SALUTI DI

Giorgio Gosetti | Direttore della Casa del Cinema

Francesca Jacobone | Presidente Zètema Progetto Cultura

INTERVENGONO

Donatella Barazzetti | Sociologa e docente dell’Università della Calabria

Ghisi Grütter | Autrice del libro e docente dell’Università Roma Tre

Wilma Labate | Regista e sceneggiatrice

Italo Moscati | Scrittore e regista

INFO

CASA DEL CINEMA

Largo Marcello Mastroianni, 1

tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

