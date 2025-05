Al cinema una storia vera, ma piena di bugie

Il 9 maggio 2025 al cinema Madison a Roma sarà proiettato il film “Il Nemico è la Vita” dedicato alla figura di Richard Benson.

“Tanti muoiono ma io non sono mai morto. Spero! O forse sono solo un illuso, o forse vivo in paradisi artificiali?! Chi lo sa? Ma la mia è una storia vera ma piena di bugie.”

Come si fa a introdurre un personaggio come Richard Benson? Semplice: non si può. Ci prova lui stesso, con una citazione che racchiude, in fondo, tutta la sua essenza. Il prossimo 9 maggio, anniversario della sua scomparsa, Richard tornerà a rivivere tra le pareti del Cinema Madison di Roma, dove verrà proiettato Il Nemico è la Vita, un film che è un viaggio nella storia di un uomo da sempre al di là delle etichette. Chitarrista, profeta rock, enciclopedia musicale vivente, idolo trash ma, soprattutto, un artista con tutte le sue dannate contraddizioni.

Il Nemico è la Vita è prodotto da Sarastro Film, distribuito da Piano B Distribuzioni e Andromeda Film, ed è diretto da Maurizio Scarcella, regista romano che non si è limitato a filmare, ma ha vissuto questo viaggio anche con l’animo di un fan. Il risultato? Un film che ancora vive e pulsa, come un amplificatore Marshall lasciato acceso nel cuore della notte.

Ed è proprio con Maurizio Scarcella che ho avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere per capire meglio la genesi di questo film.

Come nasce l’idea di questo documentario?

Il progetto nasce intorno al 2016, in concomitanza con una richiesta di aiuto che fecero Richard ed Ester tramite la piattaforma di Repubblica TV. Una richiesta fatta con molto coraggio e con altrettanta grande dignità, perché si trovava in un momento di forte indigenza economica e con gravi problemi di salute. Si ritrovava – e questo colpì molto – in difficoltà anche a gestire le proprie giornate e tutto ciò che ne conseguiva. Tornava a far parlare di sé dopo molto tempo, dopo un lungo periodo in cui non si esibiva dal vivo e non si avevano più sue notizie. Per la prima volta si percepiva una vulnerabilità, una vulnerabilità che chiaramente sia io sia tantissime altre persone comprendemmo come una vera e propria richiesta di aiuto.

Il documentario nasce proprio da questo punto, e ci tengo sempre a specificare che non si sarebbe mai realizzato senza la grande disponibilità di Richard, e soprattutto di Ester, che mi hanno accolto in casa loro. Io, da semplice fan, cominciai a gravitare intorno a loro, a incontrarli ai vari live, e fu molto forte vedere come tanti fan iniziarono una sorta di pellegrinaggio per andare a casa sua, per vedere come stesse e per aiutarlo attivamente. All’epoca ero un semplice videomaker -oggi sono un tecnico dell’audiovisivo e sto affrontando non poche problematiche in questa crisi del cinema – mi ero appena laureato, avevo 24 anni ed ero quindi appassionato di cinema, di documentaristica e, naturalmente, di Richard.

La cosa nacque abbastanza facilmente, dato che nessuno aveva mai realizzato un lavoro sulla sua storia. Gli proposi, quindi, di realizzare questa nostra collaborazione e di seguirlo in un momento di estrema fragilità, un momento molto delicato e intimo.. Le riprese con Richard sono andate avanti per circa un anno, dalla fine del 2016 fino quasi alla fine del 2018, e si sono interrotte per motivi di salute. Successivamente abbiamo continuato sviluppando una linea narrativa fatta di interviste sulla storia e sulla figura di Richard, con personaggi come Max Giusti, Piero Chiambretti, Federico Zampaglione e addirittura Vittorio Sgarbi, che ci ha analizzato la figura di Richard Benson.

Detto ciò, ci tengo sempre a ribadire che questo è un progetto essenzialmente e puramente indipendente, nato inizialmente come mediometraggio destinato a YouTube. Il cinema è arrivato dopo, con la prima proiezione del 2023, purtroppo successiva alla scomparsa di Richard. Proiezione resa possibile grazie alla distribuzione di Piano B Distribuzioni, che ha dato le ali al progetto, portandolo in un “tour infernale” con quasi un centinaio di proiezioni in giro per le principali città italiane.

Che tipo era Richard Benson? Era evidente che indossasse una maschera anche per celare una certa fragilità, cosa tipica degli artisti.

Assolutamente sì. Capire chi fosse Richard Benson, in primis, e poi cercare di raccontarlo in un film indipendente di quasi un’ora e cinquanta minuti è stato complesso, anche per renderlo appetibile a un pubblico che non lo conoscesse. Non dico renderlo generalista, ma comunque accessibile a un pubblico più ampio.

Spesso definisco Richard come una sorta di prisma che, quando viene illuminato, sprigiona un ventaglio di colori, di anime e di significati differenti. Ha incarnato forse l’anima di uno degli ultimi grandi artisti e poeti, magari votati alla decadenza, un romantico del Novecento.

Nel film cerchiamo di restituire anche le amare rinunce, le consapevolezze dolorose, il dover fare i conti con il tempo che passa, con ciò che si è e con ciò che non si è riusciti a essere. Richard è passato da un mondo — fra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 — in cui si era affermata una certa cultura musicale come il Rock e il Metal, a uno in cui la gente non era più interessata a vedere il chitarrista veloce o il batterista bravo, ma la serata, lo svago, lo show. Fu in questo cambiamento generazionale che lui si inventò un altro tipo di spettacolo, pur continuando a suo modo l’opera di divulgazione musicale.

Se non ci fosse stato questo documentario, con la sua morte sarebbe finito tutto. Sarebbe scomparso l’aspetto vero di Richard Benson, nel senso che sarebbe rimasto solo il lato trash. Questo lavoro, invece, gli ha dato una nuova vita, anche se il grande rimpianto resterà sempre il fatto che Richard non ha potuto vedere tutto questo, non ha potuto partecipare a questa gloria finale.

Questo è un film indipendente: quali sono state le difficoltà e le soddisfazioni?

Esiste cinema indipendente e cinema indipendente: questo è un caso di autoproduzione nel vero senso della parola. È stato possibile realizzarlo soprattutto grazie a veri professionisti del settore che hanno messo a disposizione la propria professionalità e sensibilità per portare avanti un progetto nato e cresciuto in una dinamica difficile. Perché portare avanti un lavoro per sette anni è complicato, anche emotivamente: si parte con un obiettivo, con un desiderio, e magari quel desiderio, quell’obiettivo, non si riesce a soddisfarlo.

Per quanto riguarda le soddisfazioni, la prima proiezione si è tenuta nel 2023, l’8 dicembre – l’Immacolata del Male, come l’abbiamo chiamata- e abbiamo fatto cinque spettacoli consecutivi, con una partecipazione totale di circa settecento/ottocento persone nella stessa sera, insieme a tutti i collaboratori. È stata una grande soddisfazione.

Avete regalato a Richard Benson un’immortalità, facendolo diventare un’opera cinematografica.

Sì, ripeto, non è stato affatto semplice, perché era difficile riuscire a rendere al meglio quell’aura che aveva. Se non ci fossero state figure importanti, grandi collaboratori che hanno contribuito allo sviluppo, alla sceneggiatura e alla scrittura come Matteo Bennati e Giulio Calenne; chi mi ha aiutato nel montaggio, come Alfredo Angelo Orlandi, Angelo Santini, mio fratello Andrea Scarcella; Vincenzo Farenza, il direttore della fotografia; il maestro Guglielmo Notari, autore di una colonna sonora bellissima… Ognuno è stato fondamentale, con il proprio sguardo e la propria visione. Mettere insieme tutti questi contributi è stato un privilegio, anche a livello professionale.

E poi, naturalmente, c’è stata tutta la rete di sale che hanno avuto il coraggio di ospitare un film indipendente di questo tipo, e non è una cosa da poco. È stato davvero un grande tour, un vero tour de force. Oggi, insieme a Piano B, stiamo rendendo disponibile la copia fisica del film e stiamo lavorando per trovare il modo di distribuirlo anche in streaming, per renderlo davvero accessibile a tutti e magari all’estero, anche se sicuramente vedere il film in una sala, in un clima comunitario è qualcosa di unico.

Allora tenete d’occhio i canali social del film per non perdere le prossime proiezioni e ricordatevi: “Ti devi spaventareee!”

Richard Benson il film

Facebook

Instagram

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.