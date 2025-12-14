Al Palazzetto dello Sport Festa del Coni Lazio 

L’ 11 dicembre 2025, a Roma presso il Palazzetto dello Sport, si è svolta la Festa dello sport di Coni Lazio.

Un evento pensato per celebrare i protagonisti del Trofeo Coni 2025. Un evento realizzato grazie al supporto della Regione Lazio attraverso il protocollo d’intesa “ Coni e Regione, per lo sport” e a Roma Capitale che ha concesso l’utilizzo del Palazzetto dello Sport per la grande festa.

Il pomeriggio si è aperto con un vero e proprio villaggio multisportivo allestito lungo l’anello esterno del Palazzetto, Federazioni, e Discipline associate hanno offerto prove gratuite, simulatori, mini -campo e piccole esperienze pensate per avvicinare i cittadini al mondo dello sport. Inoltre negli stand delle federazioni sono stati esposti cimeli sportivi – maglie, coppe oggetti – simboli – creando un piccolo museo temporaneo che racconta storie passini e successi dello sport laziale.

Alle ore 17 è iniziata la sfilata e le premiazioni nell’interno del Palazzetto alla presenza delle Autorità del CONI del Campidoglio e della Regine Lazio.

Un evento nato per rendere omaggio ai 217 atleti e ai 65 tecnici che lo scorso settembre hanno rappresentato il Lazio al Trofeo CONI estivo di Lignano – la “Mini Olimpica” degli under 14 che ha conquistato il prestigioso quinto posto.

Alessandro Cochi presidente del CONI Lazio ha dichiarato: “oggi ci troviamo qui per rendere omaggio ai nostri ragazzi, ai tecnici alle famiglie e a tutto il mondo sportivo che ogni giorno lavora con passione. L’undici di dicembre con questo evento Il Palazzetto dello Sport è diventato la casa di una comunità viva, fatta di entusiasmo, sacrifici, e sorrisi“.

Una piccola nota non è vero che i ragazzi/e preferiscono cimentarsi in attività sportive di rilievo, tralasciando quelli poco conosciuti o minoritari, invece in questa occasionitanti di loro hannosfilato orgogliosamente con il loro stendardo.

L’evento è stato condotto egregiamente dal giornalista Federico Pasquali e dalla collega Federica Affitto.

