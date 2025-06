Al Palazzo Esposizioni la mostra “Contro la guerra – sguardi e immaginari”

come l’attuale il richiamo alla pace e l’ammonimento di Emergency, che partono dal Palazzo Esposizioni di Roma, sono davvero attuali.

La scenografia immersiva è stata allestita nella Sala Fontana tra il bar e la meravigliosa libreria. E così prima si beve un caffè tra giovani che studiano e turisti che si rilassano. Un angolo adorabile di Roma nel quale si rimane comodamente seduti sui divani o in giardino e si osservavo i quadri in esposizione sulle pareti (adesso ci sono disegni di Sten Lex).

Si varca la porta del bar e tutto cambia perché. Tutta la serenità di un momento di pace scompare di fronte alle testimonianze di Emergency. I poster giganteschi, che sono persino riprodotti sui pavimenti, ci scaraventano al fronte, in uno dei tanti luoghi di morte, che sono disseminati un po’ dovunque nel nostro pianeta.

Panorami molto differenti da quelli ai quali siamo abituati in Europa dopo tanti anni di pace, ma che sono là a ricordarci che la furia della guerra è sempre in agguato.

Palazzo Esposizioni – Sala Fontana Via Nazionale, 194

Visitiamo la mostra, vediamo le mandiamo a mente gli slogan, perché serve che tutti facciamo la nostra parte come alfieri di pace.

Fino al 29 giugno 2025

