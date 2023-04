Al Parco di Tor Tre Teste il Campionato Italiano 21 km di Nordic Walking Agonistico il 1° aprile

Dalle 10,00 di sabato 1 aprile 2023, via F. Tovaglieri, di fronte al laghetto, ha iniziato a riempirsi di macchine parcheggiate da ambo i lati della strada. Dalle macchine uscivano donne e uomini con le loro tute colorate e sponsorizzate. Nell’aprire i portabagagli si intravedevano borse sportive e i famosi bastoncini da Nordic Walking.

Giovani donne e uomini, qualche signora e signore non più giovane, iniziavano a prepararsi per confermare le iscrizioni al Campionato Italiano di Nordic Walking sulla distanza di 21 km.

Quattro le prove per la conquista del Campionato Italiano di 10 km e poi due prove su gara unica che assegneranno rispettivamente il titolo della Mezza Maratona e della sprint sui 5 km. Una nuova formula che assegnerà ben tre titoli maschili e femminili, sia assoluti che di categoria.

Oggi 1 Aprile, a Roma, parco di Tor Tre Teste, Campionato Italiano di Mezza Maratona di Nordic Walking Agonistico Federale, su un circuito nuovissimo sviluppato all’interno del Parco di Tor Tre Teste, intorno alle antiche mura dell’Acquedotto Alessandrino. Un magnifico percorso tecnico su sterrato e erba a circuito da ripetere più volte.

Gli atleti si sfideranno per conquistare per la prima volta il titolo di Campione Italiano di Mezza Maratona.

Abito a Tor Tre Teste, e questa mattina ho fatto la mia solita camminata non veloce di 6 km.

Il mio giro, dettato dalla gonalgia al ginocchio, da qualche tempo è sempre lo stesso: via F. Tovaglieri in leggera salita , sino alla biblioteca comunale Gianni Rodari, giro della piazzola e ridiscesa sino a via Gadola, che percorro in tutto il suo senso unico e ritorno davanti alla Parrocchia di Dio Padre Misericordioso per ricominciare il mio giro, che include anche il perimetro di largo Cevasco..

Quanti atleti del Nordic Walking mi hanno fermato per qualche battuta, specialmente quando è transitata una macchina rossa, con una signora romana alla guida, che infastidita da tanta gente ha iniziato a suonare con insistenza il suo clacson.

Alle 12,00 c’è stata la partenza.

Domani 2 aprile si replica. Si svolgerà la 2’ prova del Nordic Walking Style, circuito nazionale di tecnica, sempre nel Parco di Tor Tre Teste

La prova si terrà su un percorso di 800 m da ripetere 2 volte dove dovranno essere effettuati alcuni tratti di passaggi tecnici predefiniti.

Giudici di Nordic Walking Nazionali valuteranno il gesto tecnico nelle sue varie tipologie e stileranno una classifica finale che premierà i primi 3 classificati uomini e donne per le categorie Camminatori e Istruttori.

Io, i miei bastoncini tecnici li ho, usati in tempi passati quando non potevo correre. Il Parco di Tor Tre Teste permette di usarli in tutto il suo perimetro di circa 8 km.

Volete iniziare anche voi con il Nordic Walking?