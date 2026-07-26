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Alberi giù per il vento: mattinata di disagi e paura in diversi quartieri di Roma

Da Valco San Paolo all'Ardeatino fino a Pietralata. Tronchi piombati sulle strade e alberature sradicate

Federica Esposito - 26 Luglio 2026

Mattinata di forte apprensione e disagi diffusi per le avverse condizioni meteo che si stanno abbattendo sulla Capitale.

Nella giornata di oggi, domenica 26 luglio 2026, intense e improvvise raffiche di vento hanno causato il crollo di diversi fusti ed essenze arboree in molteplici quadranti della città, determinando criticità per la circolazione e rischi per l’incolumità pubblica.

Le richieste di intervento sono aumentate rapidamente nel corso della mattinata, con decine di segnalazioni giunte alle sale operative dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Roma Capitale da parte dei cittadini, allarmati per la caduta di tronchi e rami sulle strade e in prossimità di veicoli in sosta.

La mappa dei crolli: da Valco San Paolo a Pietralata

I cedimenti si sono registrati a macchia d’olio in diverse zone del territorio urbano:

Valco San Paolo: un primo e imponente fusto si è abbattuto al suolo ostruendo la carreggiata e richiedendo l’immediato isolamento dell’area;

Foto Valco San Paolo

Quartiere Ardeatino: attimi di paura in via Giangiacomo, dove il crollo di un’alberatura ha richiesto l’intervento urgente delle squadre di messa in sicurezza;

Foto via Giangiacomo – Ardeatino

Pietralata: in via dei Durantini le forti raffiche hanno spezzato vistosi rami e porzioni di chioma, piombati a terra a ridosso delle automobili.

Foto via dei Durantini – Pietralata

Messa in sicurezza e viabilità

Le verifiche proseguono anche nelle altre aree della città, dove tecnici e squadre di emergenza stanno monitorando la stabilità delle alberature maggiormente esposte al maltempo, con l’obiettivo di prevenire ulteriori cedimenti e limitare i disagi alla circolazione.

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