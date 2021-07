Alessandrino. I carabinieri chiedono la chiusura del bar

I carabinieri hanno chiesto la chiusura (ex art. 100 Tulps) del bar Roxy in viale Alessandrino dove il 13 luglio un uomo ha esploso colpi di arma da fuoco contro due fratelli, ferendone uno.

La richiesta (al bar è stata poi ordinata la chiusura per 15 giorni) sarebbe stata suffragata anche dal fatto i carabinieri la frequentazione del locale da parte di persone gravate da precedenti di polizia. Risulterebbe inoltre che il locale sia stato punto di riferimento per le persone coinvolte nell’evento del 13 luglio che avrebbero riferito di un episodio simile avvenuto nei mesi scorsi durante il quale però non furono esplosi colpi di pistola.