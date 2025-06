Alessandrino, picchia il commesso durante una rapina: arrestato 38enne romano

Ha fatto irruzione con il volto semicoperto da uno scaldacollo, pensando forse che sarebbe bastato qualche minaccia e uno sguardo minaccioso per portarsi via l’incasso. Ma qualcosa è andato storto, e la tensione si è trasformata in violenza brutale.

È accaduto in via del Grano, nel quartiere Alessandrino, dove un 38enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione in un negozio di casalinghi.

All’interno, un dipendente straniero stava terminando il turno, ignaro di ciò che stava per accadere. Il malvivente, determinato a portarsi via l’incasso della giornata, lo ha strattonato con forza e spinto verso una cassa automatica, intimandogli di consegnare i soldi.

Ma quando si è accorto che il registratore non si apriva, la rabbia è esplosa: pugni in pieno volto, calci alle gambe, colpi violenti scagliati con una furia cieca.

Il commesso ha provato a difendersi, ma l’aggressione è stata feroce. Solo dopo aver sfogato la sua frustrazione, il rapinatore è scappato a piedi, lasciando a terra la vittima ferita e sotto shock.

I Carabinieri, accorsi immediatamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza del negozio e delle vie limitrofe. Un lavoro minuzioso, durato settimane, ma che ha portato a un nome e un volto.

L’uomo è stato infine rintracciato e arrestato. Ora si trova nel carcere di Regina Coeli, con l’accusa di rapina aggravata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.