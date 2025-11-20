Alessandrino, sorpreso nella scuola a rubare: “predone” notturno bloccato dai Carabinieri

Erano da poco scoccate le 21:30, di ieri mercoledì 19 novembre. Quando, in viale Alessandrino, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno colto sul fatto un ladro in fuga dall’Istituto Comprensivo Guglielmo Marconi, da settimane bersaglio di incursioni notturne.

I militari, impegnati da giorni in un monitoraggio serrato degli istituti scolastici della zona, erano in transito proprio negli orari considerati più sensibili. Un tempismo perfetto: l’allarme è scattato, e un’ombra è uscita di corsa dalla scuola.

Il giovane — un 20enne albanese, con precedenti e senza fissa dimora — ha provato a dileguarsi a piedi lungo il viale. Ma l’inseguimento è durato poco: i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato in sicurezza dopo pochi metri.

Durante la perquisizione il quadro si è chiarito. Addosso il ragazzo aveva arnesi da scasso; all’interno dell’istituto, invece, i militari hanno trovato una busta piena di alimenti sottratti dalla mensa scolastica, abbandonata dal 20enne nel tentativo disperato di sfuggire alla cattura. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per tentato furto aggravato.

