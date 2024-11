Alessandro Borghese alla scoperta di Torpignattara e Centocelle

Alessandro Borghese

«In questi giorni – informa in un suo post su FB – l’assessore al Commercio e Sport del V Municipio Marco Ricci –il nostro territorio i nostri speciali quartierinon solo dal punto di vista culinario ma anche e soprattutto per le caratteristiche del passato e del presente che ci contraddistinguono e ci valorizzano. Con noi c’è stato anche un ospite speciale che è nato e cresciuto a Torpignattara! Grazie per aver scelto questi fantastici quartieri ed aver promosso il territorio!