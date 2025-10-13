Alla Festa del Cinema l’acqua diventa arte: Acea presenta “Gocce di Cinema”

Alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, l’acqua diventa protagonista. Presso la Casa del Cinema, Acea ha presentato la retrospettiva “Gocce di Cinema” e il contest “I Mille Volti dell’Acqua”, due iniziative che uniscono cultura, ambiente e impegno sociale per raccontare – attraverso la lente del cinema – il valore di una risorsa preziosa come l’acqua.

“Con ‘Generazione Acqua’ vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’uso responsabile della risorsa idrica e sul loro ruolo attivo nella sua tutela. Quest’anno abbiamo introdotto un concetto nuovo: i custodi dell’acqua, ovvero cittadini che non si limitano a consumarla consapevolmente, ma ne diventano veri e propri guardiani”, ha spiegato Virman Cusenza, Direttore della Comunicazione di Acea.

Il contest “I Mille Volti dell’Acqua” invita videomaker, artisti e registi a esplorare il tema dell’acqua come simbolo di vita, cambiamento e responsabilità collettiva.

Cortometraggi di fiction, documentari e animazioni hanno raccontato “i custodi dell’acqua” da prospettive diverse, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul risparmio e sul riuso idrico.

Il vincitore, che riceverà un premio di 5.000 euro, sarà premiato il 15 ottobre al Teatro Studio Gianni Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove sarà proiettato il suo corto.

Accanto al contest, la rassegna “Gocce di Cinema” propone nove film cult in cui l’acqua è protagonista o metafora: da L’Atalante di Jean Vigo a Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller, da Fitzcarraldo di Werner Herzog a Lady in the Water di M. Night Shyamalan, fino a Sunset Boulevard di Billy Wilder.

Tra le proiezioni anche Figlio di Giano di Luigi Grispello, Choose Earth – Blue Print di Anne de Carbuccia, L’Énigme Velázquez di Stéphane Sorlat e l’anteprima della nuova serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi.

Acea rinnova così il legame profondo tra cinema e sostenibilità, trasformando anche lo storico Teatro Olimpico – che ospiterà parte della rassegna – nel Teatro Olimpico Acea.

All’interno sarà allestita “ACEA Heritage”, una mostra che ripercorre la storia e la cultura industriale della società attraverso immagini, opere e oggetti d’ingegneria provenienti dall’archivio storico di Piazzale Ostiense, guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Palermo.

Non mancherà infine lo spazio esperienziale: all’Auditorium Parco della Musica, il pubblico potrà attraversare un suggestivo “blue carpet” e visitare lo stand Acea, dove saranno proiettati i cortometraggi in concorso e dove sarà possibile incontrare registi e protagonisti.

Tra pellicole, corti e iniziative culturali, Acea porta così un messaggio chiaro: l’acqua è la nostra eredità più preziosa, e il cinema – con la sua forza visiva ed emotiva – può trasformarsi nel suo più potente alleato.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.