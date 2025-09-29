Alla guida di un camper tenta di fuggire ad un controllo della Polizia Locale: bloccato 19enne

Un inseguimento degno di un film è andato in scena nei giorni scorsi in zona Alessandrino (Roma). Durante i consueti controlli stradali, gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno notato un camper Citroën con targa tedesca muoversi in modo incerto tra le strade del quartiere.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato di eludere il controllo, accelerando e cercando di dileguarsi. Dopo un breve inseguimento, i caschi bianchi sono riusciti a bloccare il mezzo.

Dagli accertamenti è emerso che il giovane alla guida, un 19enne di nazionalità bosniaca, non aveva mai conseguito la patente di guida, mentre il camper risultava rubato in Germania con denuncia regolarmente presentata alle autorità teutoniche a luglio scorso.

Il ragazzo è stato quindi denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e dovrà anche pagare sanzioni per oltre 5mila euro ai sensi del Codice della Strada. Il camper è stato sequestrato in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

