Alla ricerca del segno: Beatrice Hastings al Pentatonic

Domenica 5 ottobre 2025, dalle 16,30 alle 18,30* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentina

Alla ricerca del segno: Beatrice Hastings

Maristella Diotaiuti in dialogo con Anna Maria Curci

Letture a cura di Martina Campi, Ksenja Laginja, Teodora Mastrototaro

Sonorizzazioni di Stefano Bertoli

Beatrice Hastings (1879-1943) è stata giornalista politica, scrittrice, poetessa di idee socialiste, teorizzatrice di un femminismo all’avanguardia per i suoi tempi, nonché teosofa. Una personalità complessa e sfuggente che ha dedicato tutta la propria esistenza alla parola scritta, e lo ha fatto rivendicando incessantemente la propria libertà, l’autonomia di pensiero, di decisione e di autodeterminazione, perennemente “in full revolt”, pagando questo suo modo di essere con l’esclusione e la cancellazione. La scrittura di Beatrice Hastings è rilevante per originalità e bravura, per profondità e molteplicità di contenuti, per dirompenza di passione.

Maristella Diotaiuti è stata curatrice e promotrice degli eventi culturali del caffè letterario Le Cicale Operose, Livorno (2016-2022) e poi presidente dell’Associazione culturale Le Cicale Operose APS (2023-2024). Si occupa di letteratura femminile, di poesia e di ricerca di autrici dimenticate. È autrice e curatrice del volume Beatrice Hastings, in full revolt, Diotaiuti, Tortora, Le Cicale Operose, Livorno, 2020, Premio di scrittura femminile “Il Paese delle donne”, Roma, 2022. È autrice della raccolta di poesie come cosa viva, Terra d’ulivi Edizioni, Lecce, 2021. È curatrice del volume Woman’s Worst Enemy: Woman, di Beatrice Hastings, Astarte edizioni, Pisa, 2022, Premio Microeditoria Marchio di Qualità, 2023, Brescia. È curatrice del volume Sepolcri Imbiancati, di Beatrice Hastings, Terra d’ulivi Edizioni, Lecce, 2024 e del volume The Maids’ Comedy, di Beatrice Hastings, Terra d’ulivi Edizioni, Lecce, 2025.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.