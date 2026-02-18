Allarme vento a Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: parchi e cimiteri chiusi

Nuova allerta meteo arancione per vento sulla Capitale. Dalla mattinata di giovedì 19 febbraio e per le successive 18 ore sono previsti venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, con raffiche di burrasca sui settori costieri e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica.

Attese anche forti mareggiate sulle coste esposte.

Contestualmente sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Di fronte al quadro previsionale, il Sindaco di Roma ha firmato l’Ordinanza n. 26 del 18 febbraio 2026, introducendo una serie di divieti e misure precauzionali a tutela della pubblica incolumità su tutto il territorio capitolino.

Stop ad attività all’aperto e chiusura di parchi e cimiteri

Il provvedimento dispone:

il divieto di svolgere attività aggregative, ludico-ricreative o sportive non agonistiche su aree pubbliche o aperte al pubblico esposte ai fenomeni meteorologici;

il divieto di accesso e permanenza in aree verdi, giardini, parchi e ville storiche dell’intero territorio cittadino;

il divieto di attività nelle aree sottostanti carichi sospesi e chiome alberate, nel raggio di potenziale caduta;

la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini, fatta salva la necessità di garantire servizi funebri improcrastinabili e attività di polizia mortuaria;

il divieto di accesso ai parchi fluviali e alle aree prospicienti fiumi e corsi d’acqua, anche in considerazione della contestuale allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini D, E ed F;

l’obbligo per gli operatori del commercio su area pubblica e per chi organizza attività all’aperto di non aprire tende e coperture e di assicurare il corretto ancoraggio delle strutture mobili, provvedendo allo smontaggio immediato in caso di cedimenti o distacchi causati dal vento.

Le raccomandazioni ai cittadini

L’ordinanza invita inoltre i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari e a evitare la sosta in zone particolarmente esposte al vento. Raccomandata la massima prudenza nelle aree verdi e lungo le strade alberate, così come nelle zone costiere e sui litorali, evitando la permanenza su pontili e moli.

Particolare attenzione anche alla guida, soprattutto per veicoli telonati, furgoni e caravan, maggiormente esposti alle raffiche.

L’obiettivo, sottolinea il Campidoglio, è prevenire situazioni di pericolo in una giornata che si preannuncia caratterizzata da condizioni meteo particolarmente avverse.

