Allerta meteo arancione nel Lazio: vento forte e mareggiate dalla mattinata di giovedì 19 febbraio

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo arancione a partire dalle prime ore di domani, giovedì 19 febbraio, valida per le successive 12-18 ore.

Secondo le previsioni, sul territorio regionale soffieranno venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali.

Raffiche di burrasca interesseranno le zone costiere, mentre lungo la dorsale appenninica si prevedono rinforzi fino a burrasca forte o tempesta. Sulle coste esposte sono attese forti mareggiate.

In parallelo, sempre dalle prime ore di domani e per le successive 18-24 ore, sono previsti rovesci e temporali sparsi, con quantitativi di pioggia generalmente moderati.

La Protezione Civile raccomanda massima attenzione, soprattutto lungo le aree costiere e nelle zone collinari e montane esposte al vento.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero unico 112 o la sala operativa attiva 24 ore su 24 di Roma Capitale ai numeri verdi 800 85485 o 06 67109200.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.