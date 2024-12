All’Eur il “Pranzo della solidarietà”

Alla vigilia dell’apertura del Giubileo e del Natale si è tenuto oggi il “Pranzo della Solidarietà” presso il Salone delle Colonne all’Eur.

L’iniziativa è stata promossa dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dal Municipio IX con la presidente Titti di Salvo, il vicepresidente Augusto Gregori, l’assessora municipale alle politiche sociali Luisa Laurelli e la presidente della commissione municipale alle politiche sociali Patrizia De Vivo.

Hanno collaborato l’Unione Regionale Cuochi Lazio e i volontari del Dipartimento solidarietà emergenza, della Caritas e i cuochi della Protezione Civile.

“La solidarietà è un valore che assume un significato ancora più profondo durante il Natale e alla vigilia del Giubileo. Siamo convinti che insieme, uniti, facendo squadra e comunità, possiamo portare sorrisi e speranza, dimostrando che Roma sa rispondere con generosità e cuore.

L’obiettivo del Pranzo della solidarietà non è stato solo offrire un pasto caldo e un momento di convivialità alle persone più fragili, ma anche dare un riconoscimento a chi quotidianamente e silenziosamente è al servizio degli altri.

Ringrazio dunque tutti coloro che hanno contribuito con il loro prezioso impegno al successo dell’iniziativa e le aziende che hanno aderito e offerto il loro supporto.

È stato un bel momento di condivisione che ha unito istituzioni, aziende e associazioni in un progetto che ha visto la partecipazione di circa 100 invitati, nello specifico persone senza dimora, dei centri anziani che hanno necessità di assistenza e della Casa di Heidi. Un esempio concreto di come il Natale possa essere l’occasione per costruire ponti e creare legami di umanità“, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.