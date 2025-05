All’Istituto Ennio Morricone, dal 26 al 30 maggio, il “Festival Steam”

L’Istituto Comprensivo Ennio Morricone, con il patrocinio del IV Municipio di Roma Capitale, dal 26 al 30 maggio presenta la terza edizione del “Festival Steam”.

L’iniziativa è dedicata ai diversi linguaggi della pittura, dello sport, del movimento, della fotografia, della tecnologia 3D, della matematica, delle scienze, della robotica, delle lingue, della lettura e della musica presenti in maniera trasversale tra le discipline.

Il leitmotiv del festival sarà il tema del Fondo per l’ambiente italiano (Fai) per l’anno 2025, adottato nel Ptof (Piano triennale dell’offerta formativa) dell’istituto: “Raccontiamo il patrimonio: nuove narrazioni”.

Le studentesse e gli studenti si esibiranno in gare di pittura, mostre, esibizioni sportive, artistiche e musicali, giochi matematici, sperimentazioni scientifiche, creazioni tecnologiche, book talk in italiano ed in lingua.

Il Festival proporrà anche podcast realizzati dalle ragazze e dai ragazzi della web radio e caricati sul canale “Scuola InOnda” di Spotify, interviste nel caffè letterario condotte dagli studenti del giornalino digitale, incontri con l’autore, presentazioni di libri e molto altro.

