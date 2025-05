“Almanacco Alimentare di Puglia. Gusti, sapori, varietà” di Michele Polignieri

Appuntamento imperdibile per chi ama la Puglia e ne vuole riscoprire la ricchezza gastronomica e culturale: giovedì 22 maggio 2025, alle h 18, in Sala Roma, nella sua sede, l’Associazione Pugliese di Roma ospiterà Michele Polignieri, coautore del volume “Almanacco Alimentare di Puglia. Gusti, sapori, varietà” con prefazione di Nichi Vendola.

Un viaggio appassionato fra sapori antichi e tradizioni culinarie che raccontano la storia, cultura e il legame con la terra della Puglia.

Con rigore e passione i partecipanti saranno guidati alla scoperta della biodiversità alimentare pugliese, valorizzando varietà autoctone, antiche consuetudini, e piatti che parlano di comunità e memoria.

Interverrà, in dialogo con l’Autore, il giornalista Giampiero Bellardi.

«Al termine dell’incontro, – dice la Presidente Irene Venturo – saremo lieti di offrire una degustazione di prodotti Pugliesi, un’occasione per ritrovare i profumi e i sapori autentici della nostra Regione, perché, come ci insegna questo libro, il cibo è prima di tutto incontro e condivisione».

IL LIBRO

«Quanto sappiamo di ciò che mangiamo, in terra di Puglia? Come nasce il rapporto tra cibo e tradizione e, soprattutto, come si mantiene integro al tempo del web 3.0? L’uomo di internet ha perso il suo legame con la materia-cibo e l’unica via di fuga dall’oblio è la ricostruzione del tracciato che lo lega a ciò che mangia, partendo da ciò che ha conosciuto con istinto da bambino, per ritrovare la strada della conoscenza.

Abbiamo provato a scandagliare ogni angolo remoto della nostra terra, per dare volto e sostanza ai protagonisti della quotidianità alimentare: contadini, allevatori e pescatori, sapori, odori, colori, ricordi.

Il cibo in Puglia diventa così ambasciatore della civiltà di un popolo, elevandosi ad arte, spirito, scienza, dispiegando orizzonti di saperi, ma anche orizzonti di esperienze di appagamento del gusto.

Abbiamo narrato favole di terra e di mare. Abbiamo scritto le storie delle produzioni, generando un almanacco che risarcisca le generazioni presenti e future, perché non si smarriscano, provando al contempo a informare quelle che verranno su tutte le verità che girano sulle tavole di Puglia.» Dalla Prefazione di Nichi Vendola.