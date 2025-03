Altare della Patria, cerimonia per la Giornata dell’Unità

Celebrazioni, questa mattina, all’Altare della Patria per la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha preso parte, insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla deposizione di una corona di alloro al sacello del Milite Ignoto.

La Giornata è stata istituita con l’intento di ricordare e promuovere “i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.

«Il 17 marzo – ha dichiarato Mattarella – celebra la nascita dell’Italia e, con essa, l’unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione, della propria identità e unità dopo l’occupazione nazista e la rottura istituzionale operata con la nascita, nel Nord Italia, del regime della repubblica Sociale.

La “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, richiama a ciascheduno i valori su cui si fonda la nostra comunità e le aspirazioni che la animano per la costruzione di una società sempre più coesa e inclusiva, che sappia guardare con fiducia al domani, nell’orizzonte europeo».

«La ricorrenza del 17 marzo – ha aggiunto il presidente – sollecita l’impegno di ogni cittadino per rendere sempre più effettiva la realizzazione degli ideali di libertà e giustizia della Repubblica, affrontando le sfide per rendere concreta la pace in un contesto internazionale ove sono prevalse spinte aggressive, in Ucraina come in Medio Oriente».

