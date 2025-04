Altri 4 ori olimpici al Golden Gala

Altri quattro campioni olimpici per un Golden Gala da sogno. Crescono le medaglie d’oro di Parigi 2024 nel cast della tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma: Valarie Allman nel disco, Hamish Kerr nell’alto, Quincy Hall nei 400, Thea LaFond nel triplo.

Quattro stelle dei Giochi Olimpici che si aggiungono ai già annunciati Beatrice Chebet (5000) e Miltiadis Tentoglou (lungo), rispettivamente in sfida con Nadia Battocletti e Mattia Furlani.

FUORICLASSE

Quattro atleti straordinari per il Golden Gala Pietro Mennea-Presented by IP. La statunitense Valarie Allman, vincitrice degli ultimi due ori olimpici a Tokyo e Parigi, tornerà al Golden Gala dopo il successo del 2023 nell’edizione disputata a Firenze.

Sabato scorso a Ramona, in Oklahoma, ha impressionato con il primato personale di 73,52 (quinta all-time), una prestazione che nel disco femminile mancava addirittura dal 1989.

Si preannuncia anche una fantastica gara di salto in alto con il neozelandese Hamish Kerr, medaglia d’oro a Parigi con 2,36 e tre volte consecutive sul podio ai Mondiali indoor (oro a Glasgow lo scorso anno). Sarà la sua seconda volta al Golden Gala dopo il quarto posto di Firenze nel 2023.

È atteso invece al debutto nel meeting italiano lo statunitense oro olimpico dei 400 metri Quincy Hall, autore di un sensazionale 43.40 allo Stade de France, e già campione del mondo a Budapest nel 2023 con la staffetta 4×400 degli Stati Uniti. Prima partecipazione al Golden Gala anche per Thea LaFond (Dominica) che nel triplo ha superato i quindici metri in occasione degli ori ai Mondiali indoor di Glasgow (15,01) e alle Olimpiadi di Parigi (15,02).

“UNA SERATA DA RICORDARE”

“Altri quattro nomi di primissimo piano si aggiungono al cast del Golden Gala – le parole del Meeting Director, Marco Sicari – per quella che sarà sicuramente una serata da ricordare. Con tre di loro avevamo un accordo sostanziale già dallo scorso anno, e sarà un piacere vederli in gara sulla pista e sulle pedane dell’Olimpico.

La partecipazione in tutte le gare è praticamente definita: mancano solo pochi tasselli alla composizione del mosaico, finestre lasciate volutamente aperte per valutare l’avvio della stagione outdoor”.

Roma attende il ritorno della grande atletica: “Dopo gli Europei del 2024, ed una edizione del Golden Gala premiata dal miglior risultato tecnico dalla nascita della Diamond League (dal 2010, ndr), il meeting torna nella sua collocazione di inizio giugno. Occasione unica per il pubblico di tutta Italia di vedere dal vivo i più grandi campioni azzurri ed internazionali, in un momento di grazia assoluta per l’atletica leggera”.

LE SPECIALITÀ

Nelle prossime settimane sarà annunciato il cast completo del Golden Gala Pietro Mennea per tutte le specialità: al maschile 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo, peso; al femminile 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco.

BIGLIETTI

Su TicketOne sono in vendita i biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP del 6 giugno con prezzi da 10 a 50 euro e riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro). Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro). Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro). Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro). Curve e distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).

PROMO TESSERATI FIDAL

Società e tesserati FIDAL, tutti all’Olimpico per il Golden Gala! La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato delle promozioni a vantaggio di tutti i propri tesserati, per dare la possibilità di vivere lo spettacolo della grande atletica mondiale e respirare il clima di festa dello stadio Olimpico a condizioni favorevoli.

Fino al 26 maggio si potranno richiedere i tagliandi inviando il modulo di adesione (in allegato) all’indirizzo mail goldengalatickets@fidal.it. Tribuna Monte Mario Partenze 15 euro (invece di 25 euro + prevendita) e 12 euro (ridotto U16, invece di 20 euro più prevendita). Tribuna Tevere 10 euro (invece di 15 euro + prevendita) e 7 euro (ridotto U16, invece di 10 + prevendita).

PALIO DEI COMUNI

Correre allo stadio Olimpico, tra i campioni olimpici e mondiali, respirando il clima della grande atletica. Al Golden Gala torna la maxi-staffetta 12×200 dedicata ai nati nel 2011, 2012, 2013, studenti e studentesse che frequentano le scuole medie. Le migliori 9 staffette, in base ai tempi ottenuti nelle batterie di qualificazione al via alle ore 16, saranno ammesse alla finale che si disputerà all’interno del programma ufficiale. C’è tempo fino al 19 maggio per iscrivere le squadre, inviando la modulistica richiesta all’indirizzo mail paliodeicomuni@goldengala.it. L’adesione al progetto include la possibilità di ricevere 14 biglietti omaggio per assistere al meeting (12 partecipanti alla gara, più due accompagnatori).

SCONTI PER I COMUNI

Parallelamente al Palio, come di consueto la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha lanciato l’iniziativa Golden Gala in Comune che offre la possibilità ai Comuni italiani, entro il 26 maggio, di acquistare i biglietti d’ingresso per alcuni settori dell’Olimpico con una scontistica dedicata: curva nord, distinti nord, distinti sud-est 5 euro senza prevendita (invece di 10 euro + prevendita).

