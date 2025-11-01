Amaniel Freedom e Hanna Bergstom vincono la “Corsa dei Santi” 2025

Si è svolta oggi a Roma la 16ª edizione de “La Corsa dei Santi- sponsored by Melinda”, la corsa di 9,5 chilometri promossa da Missioni Don Bosco. Sulle strade della capitale hanno corso oltre 5.000 runner tra la prova classica e le altre due inserite in via eccezionale quest’anno, in occasione del Giubileo, ovvero il Giro delle Quattro Basiliche e la Staffetta della Pace, entrambe di 9,5 chilometri per sostenere il progetto solidale dei salesiani in India.

Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runner provenienti da tutta Italia e da altre 38 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport.

A sostenere l’iniziativa, c’erano due testimonial d’eccezione: il bronzo olimpico del salto triplo Andy Diaz (GS Fiamme Gialle) e il canottiere due volte medaglia olimpica nel due di coppia pesi leggeri Stefano Oppo (CS Carabinieri) che, ha corso la gara sulla classica distanza.

LA GARA COMPETITIVA: VITTORIE PER FREEDOM E BERGSTOM

Sul tracciato di gara, scorrevole quanto impegnativo per la presenza di molti tratti con i sampietrini, gli atleti più accreditati hanno ottenuto dei buoni tempi finali.

In campo maschile la vittoria è andata a Amaniel Freedom, che ha chiuso in 28:31. “Ho corso questa gara già altre volte e mi esprimo sempre al meglio considerato il percorso davvero affascinante. Sono felice di averla vinta sia per il tempo ottenuto sia perché so di aver contribuito ad aiutare i salesiani nella loro missione in India con il mio gesto – ha commentato il vincitore”. Secondo posto per Michael Nicolas Desplanques in 29:30 che ha preceduto allo sprint Revuelta Aguilera (29:30).

In campo femminile, la vittoria è andata all’atleta svedese Hanna Bergstom, che ha chiuso la prova in 34:04. “Ero alla terza partecipazione e finalmente sono riuscita a vincerla questa gara tra le più belle che si possano correre – ha detto la vincitrice”.

Al secondo posto si è classificata Isabella Papa (34:32), terzo posto per Teresa Stellato (37:06).

Per ciò che riguarda il Giro delle Basiliche, la vittoria in campo maschile è andata a Luca Parisi in 1:00.18, davanti a Umberto Persi (1:02:39) e Giorgio Lampa (1:04:52). In campo femminile successo per Nataliya Tsupka (1:15:31) davanti a Biancamaria Boev (1:17:24) e Giovanna Ungania (1:20:24).

IL PROGETTO DI MISSIONI DON BOSCO A SOSTEGNO DELL’UCRAINA

Quest’anno Missioni Don Bosco ha scelto di stare al fianco dei bambini e delle bambine che vivono in strada e nelle baraccopoli di Howrah e Calcutta, due megalopoli dell’India orientale. A causa della mancanza di opportunità nelle aree rurali si assiste a una significativa migrazione verso le due città. Sono nati numerosi quartieri popolati da migliaia di persone senza diritti, condannati alla miseria. I bambini sono esposti a violenza, dipendenze e lavoro forzato. Più di un terzo di loro non va a scuola! I missionari salesiani hanno avviato il programma Educazione per tutti che prevede la gestione di 20 scuole di strada, che garantiscono conforto e istruzione a 760 bambini e supporto psicologico e cure sanitarie a 2500 bambini. I missionari hanno bisogno di aiuto per portare avanti questo progetto in 6 scuole, che accolgono 240 bambini tra i 5 e 10 anni, e supportare altri 1000 bimbi attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. Per sostenerli, dal 26 ottobre al 5 novembre 2025 è attivo il numero solidale 45589, attraverso il quale si potrà donare per aiutare i missionari nel loro progetto educativo.

