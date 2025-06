Ancora fiamme nell’area che in tanti speravano diventasse il Parco Somaini

L’erba alta è ingiallita dal caldo sole del mese giugno e anche quest’anno è stata eliminata grazie al solito e puntuale incendio.

Angela, Pina, Roberta sono solo alcune delle assidue frequentatrici delle aree verdi e dei parchi del municipio V, lo fanno quasi tutti i giorni con i loro amici a quattro zampe e Angela ci dice delle continue, continue segnalazioni per far tagliare l’erba quando già questa arrivava a superare i 50 cm e ad infestarsi di forasacchi, pericolosi per i cani che spesso sono costretti a rivolgersi alle cure del veterinario per eliminarli da narici, orecchie e zampe.

Video_1

La risposta per l’area di Somaini è sempre monotonamente la stessa: non possiamo fare nulla in quanto l’area è privata. Peccato però che ci siano leggi e regolamenti (ultimamente anche l’ordinanza n. 74 del Comune di Roma) che obbligano i proprietari dei terreni a tenerli puliti e con l’erba tagliata, proprio per prevenire incendi.

Video_2

Purtroppo se il taglio dell’erba anche nelle aree verdi pubbliche avviene addirittura con ritardi incomprensibili e anche lì puntualmente si verificano incendi, gli ultimi quelli di Torre Spaccata e Centocelle, figuriamoci su aree private. E Somaini è una di queste.

Video (5)

Il Comune quindi intervenga per far rispettare ai privati le sua ordinanze e lo faccia anche per le aree di sua competenza.

