Anzio, il controllo ai domiciliari porta al blitz: hashish sul tavolo e nel frigo, arrestato un 25enne

Un controllo di routine sulle misure cautelari che si trasforma, nel giro di pochi minuti, nell’ennesima operazione antidroga sul litorale romano.

È quanto accaduto in viale Europa ad Anzio, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne del posto, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari erano arrivati presso l’appartamento per verificare il rispetto degli obblighi da parte di un 31enne di origine marocchina, già ristretto agli arresti domiciliari per reati legati alla droga.

Una volta varcata la soglia d’ingresso, i Carabinieri sono stati accolti da un forte ed inconfondibile odore di hashish diffuso nelle stanze, sorpreso il padrone di casa mentre consumava lo stupefacente insieme al giovane ospite.

La successiva perquisizione degli ambienti ha consentito di far luce sull’attività illecita:

I primi riscontri in casa: Sul tavolo del soggiorno, a portata di mano dei due, i Carabinieri hanno trovato un primo frammento di hashish da 2,4 grammi che il 25enne ha ammesso di aver appena ceduto al 31enne.

Addosso al giovane sono stati poi rinvenuti altri 7 grammi di sostanza, già suddivisi in 7 dosi pronte per la vendita.

Il blitz a casa dello spacciatore: Presso l’abitazione del 25enne, i militari hanno scovato altri 63 grammi di hashish — conservati in parte sotto forma di panetto all’interno del frigorifero ed in parte già confezionati —, oltre ad un bilancino di precisione e materiale da imballaggio.

L’operazione si è conclusa con il sequestro complessivo di oltre 73 grammi di stupefacente.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Per il 31enne già sottoposto a misura cautelare, invece, è scattata la segnalazione formale alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.

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