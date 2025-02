Aperte le iscrizioni alla 1ª edizione di Vertical Race di Roma

Domenica 30 marzo 2025 si correrà a Roma, nell’area adiacente al Foro Italico, la 1ª edizione di Vertical Race, gara sportiva di 10 chilometri, organizzata dalla Fondazione Vertical, che quest’anno festeggia il proprio ventennale, volta a sostenere e ad accendere i riflettori sulla ricerca sulle lesioni midollari.

La Vertical Race, che si avvarrà dell’organizzazione tecnica della Forhans Team, vuole portare a correre insieme atleti portatori di handicap, agonisti, amatori e runners di ogni età, dando vita ad una giornata di sport e di inclusione il cui obiettivo è quello di sensibilizzare partecipanti, pubblico e media sul tema della prevenzione degli incidenti stradali, causa primaria delle lesioni midollari.

La Vertical Race sarà uno degli strumenti per finanziare un visionario e lungimirante progetto, il Vertical Research Center, che mira a trasformare gli attuali spazi della Fondazione in un centro di ricerca all’avanguardia, dedicato allo studio delle lesioni midollari con la realizzazione di laboratori di ricerca italiani che collaborino con le migliori università.

Tutti gli iscritti potranno dedicare la propria corsa ad una persona speciale scrivendo il nome sul pettorale di gara.

LA FONDAZIONE VERTICAL

La Fondazione Vertical è un ente non profit che finanzia la ricerca scientifica sulle lesioni midollari con eventi e campagne di sensibilizzazione per raccogliere fondi e diffondere informazioni sulla prevenzione degli incidenti stradali e sui progressi della ricerca.

Nata nel 2005 grazie alla visione del presidente e fondatore Fabrizio Bartoccioni, con l’obiettivo primario di migliorare la qualità della vita delle persone affette da lesioni midollari. Il nome “Vertical” incarna l’aspirazione a una vita eretta e libera dalle limitazioni della paralisi, simboleggiando anche il sostegno alla ricerca scientifica e all’integrazione sociale per chi vive con questa condizione.

La fondazione è attivamente impegnata nel finanziamento di progetti di ricerca innovativi e borse di studio presso le principali università italiane, con l’obiettivo di trovare una cura efficace per le lesioni midollari. In Italia, circa 80,000 persone vivono con queste lesioni, e ogni giorno si registrano in media 6 nuovi casi, di cui il 41% sono causati da incidenti stradali e il 67% da traumi. Questi dati sottolineano l’urgenza e l’importanza del lavoro di Vertical nel campo della ricerca e della prevenzione.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore, Vertical ha consolidato un vasto network di oltre 2,000 volontari che contribuiscono attivamente alla missione della fondazione. Attraverso eventi di raccolta fondi diffusi su tutto il territorio nazionale, Vertical è in grado di finanziare studi promettenti che potrebbero portare a innovazioni significative nel trattamento delle lesioni midollari.

Fra le iniziative più significative della fondazione “Modelle e Rotelle”, ideata da Fabrizio Bartoccioni e Liana Amicone, che ha rivoluzionato la moda inclusiva dal 2016, sfilando anche durante le Fashion Week di Milano e New York. Celebrando la diversità, modelli in carrozzina hanno sfilato fianco a fianco con modelli convenzionali, indossando abiti firmati da stilisti come Renato Balestra e Gianni Molaro. Le carrozzelle sono diventate opere d’arte, trasmettendo un messaggio potente di normalità e inclusione.

ISCRIZIONI

Sono aperte le iscrizioni alla 1ª edizione di Vertical Race- Quote gara: €.15.00 fino al 24/3 (chiusura iscrizioni)- Per iscriversi: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20243889

Info Mail: https://www.verticalrace.it/

Ritrovo Via Paolo Boselli ore 7,00 e partenza ore 9,00

