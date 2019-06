Appuntamenti culturali a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi

Molto fitto è il calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 24 al 30 giugno nelle Biblioteche , nei Municip i, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila.

Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, giovedì 27 alle 9.30 appuntamento a piazzale delle Canestre (vicino Chiosco bar) per la visita guidata Giardino del Lago di Villa Borghese (l’itinerario comprende anche p.zza di Siena).

Alla Casa del Cinema, al Teatro all’aperto E ttore Scola, ingresso largo Marcello Mastroianni 1, parte domenica 23 giugno alle 21.30 una rassegna sul cinema epico nata nell’ambito di Letterature -Festival Internazionale di Roma in collaborazione con Casa del Cinema, che rende omaggio con quattro serate alla inimitabile iniziativa del 1977 del grande Cinema di Massenzio, recuperando lo spirito e il taglio tematico. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, presentano le serate Alberto Crespi e Roberto Silvestri. Domenica 23 alle 21.30 il primo giorno di Massenzio con la proiezione del film Senso di Luchino Visconti (Italia, 1954, 123’), da un racconto breve di Camillo Boito. Lunedì 24 alle 21.30 proiezione del film Cyrano de Bergerac di Jean Paul Rappenau (Francia 1990, 138’), tratto dall’opera omonima di Edmond Rostand. Martedì 25 alle 21.30 proiezione del film Blade runner: the final cut” di Ridley Scott, (USA, 2007, 118’), dal romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick, 1968. Mercoledì 26 alle 21.30 omaggio a Sergio Leone con la proiezione dei film Il colosso di Rodi (Italia, Francia, Spagna 1960, 142’) e Gli ultimi giorni di Pompei, di Mario Bonnard e Sergio Leone (Italia 1959, 100’). Alla Biblioteca Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3, mercoledì 26 alle 17 presentazione del libro Il Conoscente di Umberto Fiori (Marcos Y Marcos editore), intervengono con l’autore Claudio Damiani, Simone di Biasio e Paolo Febbraro.

Municipio I. Alla Basilica di Massenzio nel Foro Romano , con accesso dal Clivo di Venere Felice in via del Fori Imperiali, martedì 25 giugno alle 21 il tema della serata di Letterature – Festival Internazionale di Roma è Etica dei sentimenti. Intervengono: Tayari Jones, Michela Marzano, Rachel Kushner. Seguirà la musica della Piccola Orchestra Di Torpignattara diretta da Pino Pecorelli. Giovedì 27 alle 21 serata conclusiva di Letterature – Festival Internazionale di Roma alla Basilica di Massenzio . Il tema è Sconfinamenti, gli ospiti saranno Joe Richard Harold Lansdale, Lewis Shiner, Valeria Parrella, Ayesha Harruna Attah, Roberto Saviano, musica di Emanuele Bultrini e Peppe D’argenzio (chitarre acustiche e sassofono). Accesso alla Basilica di Massenzio dalle ore 20.30 – Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.-Ritiro del biglietto a partire dalle 20 presso il botteghino in via dei Fori Imperiali.

Municipio II. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé s.n.c., martedì 25 giugno alle 17 prosegue Voci in gioco,letture per bambini dai 3 anni in su. E’ necessaria la prenotazione al numero 0645460621.

Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, mercoledì 26 alle 9.30 appuntamento in via Nomentana 70 per la visita guidata di Villa Torlonia (l’itinerario comprende il giro completo del Parco della villa).

Municipio VI . Alla Biblioteca Borghesiana , largo Monreale s.n.c., è visitabile dal 22 giugno al 2 luglio Deco-Art, mostra pittorica, conclusiva del corso di pittura che si è tenuto in biblioteca. Alla Biblioteca Rugantino , via Rugantino 113, per il consueto appuntamento Un lunedì da cinefili, visione di lungometraggi guidata dal dott. Silvano Manganaro dell’Associazione M’Arte. Lunedì 24 proiezione di Get shorty di Barry Sonnenfeld 1995 (105′).

Giovedì 27 alle 19.30 apertura di Fuori Programma_festival internazionale di danza contemporanea (in programma fino al 7 settembre al Teatro India, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Daf Dance Arts Faculty) con la direzione artistica di Valentina Marini. Il 27 giugno il primo appuntamento con DERIVAZIONE n.5, nel quartiere Quarticciolo , a cura di Salvo Lombardo con i partecipanti al workshop, una festa per aprire l’edizione di quest’anno partendo dalla strada, dal pubblico e dalla comunità locale. La performance urbana è ideata site specific ed è il risultato di un workshop preliminare rivolto a danzatori\performer o semplici amatori. Da lunedì 24 a giovedì 27 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Interessanti le forme di interazione che si creano con la comunità locale e che estendono la ricerca sui dispositivi del gioco al pubblico presente in un’ottica di partecipazione dello spettatore nell’azione. DERIVAZIONE n.5 fa parte di un ciclo di performance urbane numerate progressivamente e realizzate in diverse città in Italia. I temi principali del lavoro partono da un’ indagine che Salvo Lombardo sta conducendo negli ultimi anni sulla percezione e la memoria del gesto in rapporto all’idea di spazio pubblico. In questo caso la performance prenderà corpo dalla condivisione di un sistema di memorie del movimento mutuate da alcune discipline sportive attraverso un procedimento di appropriazione.

Municipio V . Al Teatro Biblioteca Quarticciolo , via Castellaneta 10, giovedì 27 giugno alle 18 terza tappa diLetterature Off – Mamme Narranti. Letture di fiabe da tutto il mondo con Andrea Satta e Angelo Pelini (Têtes de Bois ). Intervengono anche Giorgio Tamburlini pediatra e direttore Nati per Leggere, Massimo Pasquini giornalista e scrittore, Giulio Cederna scrittore e operatore culturale, Mohamed Keita fotografo, Fabio Magnasciutti live painting che illustrerà in diretta le fiabe raccontate e Circo MaXimo con incursioni circensi. Nella stessa giornata di giovedì 27 alle 14 incursione letteraria e musicale di Mamme Narranti all’interno stazione Metro C Mirti con Andrea Satta e Angelo Pelini (Têtes de Bois) e Luigi Chiavarone, scrittore e docente intrattiene il pubblico .

Municipio IV . Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, prosegue fino al 28 giugno la mostra fotografica su Venezia di Maria Vendramin. Giovedì 27 giugno alle 17 si presenta il libro Vita sociale e palazzi popolari del Barocchetto romano di Umberto Calamita (Davide Ghaleb ed., 2019).

Municipio VII. Alla Biblioteca Raffaello, in via Tuscolana 1111, giovedì 27 alle 17 incontro con il Circolo di Lettura della Biblioteca per discutere sui risultati del Premio Strega e del premio Biblioteche di Roma. In Biblioteca è possibile consultare il fondo speciale di Don Roberto Sardelli previa prenotazione telefonica al numero 0645460550. In attesa del completamento della catalogazione e digitalizzazione è possibile la consultazione parziale online.

Municipio X. Alla Biblioteca Sandro Onofri, lunedì 24 alle 17 presentazione del libro Il naso rosso di Valentina Rizzi con le illustrazioni di S. Olivotti, (2018, editore Bibliolibrò), lettura animata con kamishibai e giochi di psicomotricità a cura dell’autrice. Imparo giocando. Martedì 25 alle 16.30 inizio del Corso di scacchi per principianti a cura di Girolamo Mossa (istruttore di base FSI). Prosegue fino al 30 luglio, tutti i martedì alle 16,30 per bambini/e e ragazzi/e da 7 a 12 anni, iscritti alle biblioteche di Roma. E’ obbligatorio effettuare l’iscrizione al reference della Biblioteca (0645460646).Alla Biblioteca Elsa Morante, in via Adolfo Cozza 7 – Lungomare Paolo Toscanelli, 184, venerdì 28 alle 17 conferenza stampa conclusiva del ciclo di eventi culturali Progetto Sublime, a cura del gruppo Subword in collaborazione con I.P.LAC. – Insieme per la cultura, evento patrocinato dal Municipio. Al termine dell’incontro, esibizione del gruppo musicale ostiense Senza Traccia.

In settimana la programmazione degli eventi risultati vincitori del bando indetto dal Municipio Ostia d’Amare 2019! Si comincia mercoledì 26 ad Ostia Lido al Chiostro di Palazzo del Governatorato, sede del Municipio, con l’associazioneFabrica Armonica che presenta Bolling & Bernstein: la musica classica veste jazz, con B&B Classical Jazz Quartet; prosegue giovedì 27 con L’epoca d’oro del Jazz con Danilo Ciminiello Jazz Quartet e domenica 30 La musica brasiliana: dalla tradizione popolare all’incontro con il Jazz con João Tavares Filho al pianoforte. Ed ancora al Chiostro venerdì 28presentazione del libro Tacco e punta, Giuliana, tacco e punta! di Giuliana Salce, campionessa mondiale di marcia, che ci parlerà della sua grande carriera nell’atletica e nel ciclismo, ma anche dei drammi della sua vita, tra cui il doping e l’emarginazione subita in seguito alle sue denunce. Giovedì 27 e venerdì 28 al Teatro Romano di Ostia Antica per la rassegna Rock in Roma 3-D CONCERT, un doppio evento con lo storico gruppo Kraftwerk, pionieri della musica elettronica (apertura ore 19.30, concerto ore 21.00).

Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, largo 3 giugno 1849 snc, è visitabile fino al 28 giugno la mostra fotografica Sorrisi dal mondo di Mimmo Fabrizi. Per gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale quali occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma, lunedì 24 e venerdì 28 alle 9.30 appuntamento in via di Bravetta 739 per la visita guidata di Forte Bravetta. Martedì 25 alle 9.30 appuntamento in via di San Pancrazio10 per la Visita Guidata primo percorso Villa Doria Pamphilj.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, per il ciclo Il cinema da leggere: dal libro al film, giovedì 27alle 16.30 in occasione della Festa della musica, si proietta la commedia musicale Across the universe di Julie Taymor(Usa, 2007 131’). Alla Biblioteca Valle Aurelia, viale di Valle Aurelia 129, giovedì 27 alle 17 prosegue Un nido di libri…per bambini di 0 – 3 anni: letture, filastrocche e canzoncine. Gli incontri sono dedicati a tutti i bambini iscritti tramite youngcard alla biblioteca.

Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, martedì 25 alle 16.30 proiezione del film Tutti in piedi di Franck Dubosc (Francia, Belgio 2018, 107’). Alla Biblioteca Casa del Parco, in via della Pineta Sacchetti 78, per il ciclo Commedie d’estate, giovedì 27 alle 16 si proietta il film L’amore non va in vacanza di N.Meyers (Stati Uniti, 2006, 136’).