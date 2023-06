Appuntamento al Nuovo cinema Aquila con il cinema polacco degli anni’30

Riflettori puntati sul cinema polacco con la divertente commedia romantica L’alfabeto dell’amore, realizzato negli studi Rex-Film da Michał Waszyński (1904-1965), il regista più prolifico della Polonia degli anni Trenta. L’opera, girata nel 1935, si distingue per la sceneggiatura semplice del brillante Marian Hemar e per la canzoncina Nic takiego (Niente di che) musicata da Henryk Wars, divenuta famosa e canticchiata da diverse generazioni di polacchi.

Interpretata da alcuni degli attori più noti dell’epoca, il comico Adolf Dymsza, la talentuosa Maria Bogda e Kazimierz Krukowski, poliedrico beniamino dei cabaret di Varsavia, la pellicola consente di gettare uno sguardo sulla produzione cinematografica polacca degli anni tra le due guerre.

Presentato da Michał Pieńkowski, specializzato nel settore della documentazione e della ricostruzione digitale dei lungometraggi d’anteguerra presso la Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny (FINA), il film viene proiettato, per la prima volta in Italia, nella versione restaurata dalla cineteca nazionale polacca.

Protagonista della commedia Wincenty Poziomka, artista insoddisfatto che coltiva grandi sogni, ma si guadagna da vivere scrivendo lettere d’amore su commissione. Quando un giorno eredita da un zio un negozio di alimentari, a condizione però che si prenda cura della nipotina Basieńka, Wincenty rischia di portare il negozio al fallimento. Assume quindi Helenka, di cui si è innamorato e, dopo mille peripezie, coronato anche il sogno del debutto sul palcoscenico, la fortuna sembra finalmente girare dalla sua parte!

La pellicola ci introduce nel vivace ambiente cinematografico varsaviano dell’epoca e nella produzione prebellica di questo cineasta il cui percorso biografico e artistico è variegato quanto il repertorio dei suoi film. Conosciuto in Italia per il capolavoro yiddish Il Dybbuk (1937), Waszyński è noto per il periodo che lo vede accanto a Vittorio Cottafavi (La grande strada, Lo sconosciuto di San Marino e Fiamme sul mare) e per la carriera di produttore hollywoodiano o direttore artistico in film come Otello di Orson Welles, Quo Vadis di Marvin Leroy e Vacanze romane di W. Wyler. Nato nella cittadina ebraica di Kovel’ (oggi in Ucraina), dopo gli studi a Kijv, Michał Waszyński si trasferì a Varsavia, dove, negli anni Trenta, realizzò oltre 30 pellicole di grande successo.

Organizzato da Nuovo Cinema Aquila e Polacco di Roma, Partner FINA, l’appuntamento del 22 giugno fa parte di Corso Polonia, il festival della cultura polacca, che terminerà il 23 giugno 2023. Giunta alla 20° edizione, la manifestazione, organizzata dall’Istituto Polacco di Roma, propone un ricco calendario di eventi che portano nella capitale la musica, il cinema, il teatro, la fotografia e la letteratura della Polonia.

ingresso libero fino a esaurimento posti

ABC MIŁOŚCI | THE ALPHABET OF LOVE

[L’ALFABETO DELL’AMORE]

di Michał Waszyński (PL. 1935, v.o. con sott. it. 96’)

commedia romantica

Polonia 1935

Data della prima: 22.02.1935

Durata: 96’

Regia: Michał Waszyński

Sceneggiatura: Marian Hemar

Zdjęcia: Albert Wywerka

Scenografia: Jacek Rotmil, Stefan Norris

Musica: Henryk Wars

Suono: Stanisław Rochowicz

Direttore della produzione: Józef Rosen

Produzione: Rex-Film

Cast: Adolf Dymsza (Wincenty Poziomka), Maria Bogda (Helenka), Kazimierz Krukowski (attore Krupkowski)

Fotografia: Albert Wywerka