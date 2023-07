Arena Cinevillage Monteverde martedì 4 luglio 2023

All’Arena Cinevillage Monteverde torna, a grande richiesta, il book festival “Libri & Spritz” alla sua seconda edizione. La Community CASA in collaborazione con AGIS Lazio e ANEC dà appuntamento a tutti per l’inaugurazione martedì 4 luglio a partire dalle ore 18:45 nei giardini di largo A. Ravizza a Roma.

Ospite d’eccezione per la serata SIMON & THE STARS. Si parlerà di oroscopo 2023, dell’estate, di stelle e cinema, in compagnia di Anna Cherubini, sceneggiatrice e scrittrice, Daniele Pozzi, scrittore e pittore, e naturalmente del pubblico, cercando di svelare misteri e particolarità dei segni e non solo, sotto le stelle dell’arena.

Ad aprire la serata un piccolo assalto d’arte, un reading tratto dal libro “Affreschi di Quartiere” di Daniele Pozzi, riadattato dalla Dott.ssa Isabella Cognatti, grazie ai giovani allievi della compagnia TeatroIN.

Presenterà la serata la Dott.ssa Giada Bassetti, dell’agenzia Imagoframe.

La serata proseguirà con l’incontro con il regista Marco Bocci alle 21:30, in dialogo col critico cinematografico Franco Montini, che introdurrà la proiezione del suo film “La caccia”.

Un appuntamento all’insegna di arte e cultura all’aperto per tutti.

Ingresso proiezioni cinematografiche:

(promozione MIC “Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”) Film italiani, inglesi ed europei: € 3,50

Film extra UE € 5,00 (intero) – € 4,00 ridotto Eventi culturali: ingresso libero

Biglietti a breve online su www.cinevillageroma.it

Ingresso eventi culturali: accesso libero

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

Martedì 4 luglio

INCONTRO CON MARCO BOCCI

A seguire

LA CACCIA (drammatico) 100’ di Marco Bocci

con Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti

Mercoledì 5 luglio

GLI SPIRITI DELL’ISOLA (drammatico) 114′ di Martin McDonagh

con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan

Giovedì 6 luglio

INCONTRO CON MARCO BELLOCCHIO

A seguire

RAPITO (drammatico) 134’ di Marco Bellocchio

con Enea Sala, Leonardo Maltese, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi

Venerdì 7 luglio

LE OTTO MONTAGNE (drammatico) 143’ di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti

Sabato 8 luglio

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (fantastico) 132’ di The Daniels

con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis