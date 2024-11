Arriva a Roma la marcia per la pace e la non violenza

Domani, 22 novembre la Marcia mondiale per la pace e la non violenza, partita da San José di Costarica il 2 ottobre, arriva a Roma per tre giornate ricche di eventi che fino al 24 novembre animeranno la città.

Si inizia con l’appuntamento “La voce di chi guarda al futuro” a piazza del Campidoglio alle ore 10, dove studenti e studentesse formeranno il simbolo umano della pace e della non violenza.

La terza Marcia mondiale per la pace e la non violenza farà il giro del mondo e il 5 gennaio farà ritorno in Costarica, Paese scelto per la sua caratteristica di Stato senza esercito.

La marcia ha come obiettivo quello di promuovere il disarmo nucleare, la rinuncia alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti, l’obiezione di coscienza alla guerra come diritto fondamentale, un pianeta pienamente sostenibile e l’eliminazione della fame nel mondo in dieci anni.

“Sarà una mattinata di festa, ma anche di riflessione e impegno. Non è semplice parlare di pace in queste ore in cui spirano forti i venti di guerra, ma è sicuramente necessario e urgente far sentire la nostra voce.

Questa mobilitazione che abbraccia il mondo intero chiede atti concreti ai potenti della terra sulle questioni più importanti, che vanno dal disarmo alla lotta alle diseguaglianze.

Sono orgogliosa che Roma capitale abbia patrocinato gli appuntamenti in città e che ci sia un protagonismo degli studenti e delle studentesse, perché la scuola è il posto dove costruire un’alternativa alla guerra e alla violenza; dove, mattone dopo mattone, costruire un messaggio potente di solidarietà e di cooperazione tra le persone.

La nonviolenza e la pace si imparano e si costruiscono facendo comunità, sapendo gestire i conflitti, riconoscendo le proprie emozioni e quelle dell’altro, promuovendo la partecipazione e l’inclusione”.

A dichiaralo è Claudia Pratelli, assessora alla scuola, formazione e lavoro che domani sarà in piazza del Campidoglio, con delega del Sindaco, per un saluto di Roma Capitale alla marcia.

PROGRAMMA 22 NOVEMBRE A PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO:

9.30: appuntamento in piazza e arrivo delle classi. Realizzazione del simbolo della nonviolenza;

Ore 10.00: benvenuto del Comitato promotore e lettura del testo della lettera inviata al ministro dell’Istruzione nei giorni precedenti. Nel testo si sottolinea come la costruzione di una società pacifica e il benessere delle/gli studentesse/i passa necessariamente per una condizione quotidiana di assenza di qualsiasi forma di violenza;

Ore 10.15: benvenuto dell’amministrazione capitolina, con l’assessora alle Scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli;

Ore 10.30: “La voce di chi guarda al futuro”. Il microfono passa alle/i rappresentanti delle classi che illustreranno le loro elaborazioni per la giornata: letture, disegni, canzoni, ecc;

Ore 11.30: richiesta per la pace e la nonviolenza;

Ore 11.40: il gruppo vocale-strumentale Cor-O-rchestra Midossi di Civita Castellana chiuderà l’evento coinvolgendo tutte/i partecipanti con i brani “We are the world”, “Imagine”, “Give Peace a Chance”;

Ore 12.00: fine.

