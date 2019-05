Art Village, l’accademia artistica più grande d’Italia

Sabato 25 maggio dalle 18 fino alla sera è stato inaugurato l’ Art Village – Centro di Danza Balletto di Roma, accademia polivalente di alta formazione professionale dedicata ai giovani talenti.

Hanno partecipato al taglio del Nastro di sabato pomeriggio oltre al Presidente Fabrizio di Fiore e al direttore generale Gian Luca Giudici, tutti i direttori artistici delle varie sezioni: Luciano Cannito (direttore artistico per la danza e del Roma City Ballet Company), Valentina Ferrari (direttore artistico per il Corso di Musical Performer) e Guido Tognetti (Corso professione dell’arte – Art Direction e mestieri dello spettacolo). L’attore Giorgio Pasotti, invece, terrà degli stage di alta formazione cinematografica durante l’anno 2019/20.

Tantissimi partecipanti alla serata tra cui molti ragazzi che sono già nelle varie classi di danza (oltre 500) e anche pubblico curioso e attratto dalla diversità di discipline che favorisce l’opportunità di una comunità artistica unica a Roma.

Ci sono state esibizioni di danza e musica nell’auditorium della struttura che contiene circa 250 posti ed ha un vero e proprio palcoscenico che può essere usato sia per spettacoli che come eventi cinematografici.

La forbice di età va dai 4 anni in su e per la danza, partendo dalla Propedeutica per arrivare ai Corsi Professionali di danza Classica, Contemporanea, Modern Contemporary e Hip Hop, per finire con i corsi serali amatoriali per adulti.

Questo “villaggio dello spettacolo”, sorto nel quartiere Aurelio (via Aurelia 477), di circa 2.500 mq con 12 sale polivalenti, ha un Auditorium di 200 posti, 2 studi di registrazione, un’area relax, un Bar/Bistrot e 2 modernissimi alloggi riservati agli allievi, con 30 posti letto.

Negli spazi dell’Art Village è stata allestita una mostra permanente delle opere del grande maestro della radio e televisione italiana, Gianni Boncompagni. La sua grande passione per la pittura ha prodotto opere di rara bellezza e ricche di movimento e colore.

Tutte le informazioni su www.artvillage.top

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino