Arte nel Portico 2024 una conferma del valore di un appuntamento culturale durato 35 anni

Con la cerimonia conclusiva delle premiazioni dei pittori e delle associazioni culturali e sportive partecipanti alla Rassegna si è conclusa la 35a edizione di L’Arte nel Portico presso l’auditorium dell’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu 83 nel pomeriggio del 2 ottobre 2024.

Con brevi interventi di Luigi Polito fondatore e di Linda Di Domenica, subentrata nel ruolo di conduttrice della tre giorni di arte (con l’esposizione permanente di numerosi e validi artisti), cultura, musica e sport è stato fatto il bilancio di un’iniziativa ricca e variegata che ,di anno in anno, conferma la sua indiscutibile qualità aggiungendo nuove attrattive.

Grande anche quest’anno è stata la partecipazione popolare nelle diverse sedi in cui si è articolata la Rassegna coinvolgendo spazi diversi del quartiere Colli Aniene.

A tale riguardo l’assessore alla Cultura del IV Municipio Maurizio Rossi si è complimentato con gli organizzatori per la bravura e la tenacia con cui danno vita a spettacoli letterari, musicali, sportivi ed artistici di elevato livello.

Nel teatro dell’Istituto Minerva è stato proiettato un filmato riassuntivo dell’intera iniziativa.

GALLERIA DI FOTO

Tra gli eventi più significativi, la presentazione il 26 settembre dell’ultimo libro del poliedrico e infaticabile Vincenzo Luciani Elogio del 3, con Bruno Cimino, scrittore, poeta e giornalista, Matteo Simone, psicologo dello sport e autore di libri in materia, e Antonio Citti, ambientalista di Federtrek. L’assessore alla Cultura del IV Municipio Maurizio Rossi ha svolto un suo intervento complimentandosi con l’autore.

Sempre in via Franceschini/via Ruini a Colli Aniene, il 27 settembre dopo una breve introduzione di Luciani, presentazione, in anteprima, a cura di Anna Maria Curci, di “L’urtima muta”, recente raccolta di poesie in romanesco di Rosangela Zoppi.

La lettura dei testi si è avvicendata con Intermezzi musicali di Riccardo Zanoni (violino), entrambi applauditissimi da un pubblico rapito e attento.

Di entrambi gli appuntamenti l’Associazione Il Foro ha prodotto questi due filmati

VIDEO PRESENTAZIONE ELOGIO DEL 3

VIDEO PRESENTAZIONE LIBRO ZOPPI

Il 27 settembre hanno avuto luogo: l’esibizione degli allievi della Scuola di danza A.D.S. Lolly Dance a cura del M° Lolly Rizzitelli e quella degli allievi della Scuola di Pattinaggio Artistico Nova Familia A.S.D. a cura del M° Angela Cammareri. Entrambe le iniziative hanno riscosso un grande successo di pubblico festante.

Nel pomeriggio di sabato 28 settembre spettacolo con il coro 102 (bambine) Coro Voci d’oro (giovani), Coro incanto (coro femminile) del Centro Studi Atelier Centodue in cui le voci dei più piccini, si sono intrcciate con quelle delle adolescenti e con quelle delle provette cantatrici, dirette da Paula Gallardo, una spumeggiante direttrice di cori che non finisce di stupire per la sua versatilità. Lo spettacolo canoro e strumentale è stato ripreso con foto e video da Vittorio Tallarico, con la consueta maestria, che è tornato, dopo lungo tempo, con la sua cara consorte a Colli Aniene in occasione dell’esibizione dei cori “angelici” di Paula Gallardo

L’esibizione della banda musicale di Settecamini ‘Arturo Toscanini’, coordinata dal M° Carlo Calcagnini, ha concluso festosamente, lungo i portici di via Franceschini, la 35a edizione de L’Arte nel Portico a Colli Aniene.

Complimenti a Linda Di Domenica e al suo straordinario staff. E naturalmente a Luigi Polito, ideatore di questa bellissima rassegna multiculturale che riunisce sport, arte, musica e canto corale e, non ultima la poesia.

