Nuova presentazione del “Romanzo del Pratone”

Sabato 12 aprile 2025 il Comitato Pratone di Torre Spaccata – per il Parco delle Ville Romane organizza la seconda presentazione del Romanzo del Pratone che si terrà da Intersos24 a Torre Spaccata.

La stampa del Romanzo del Pratone è stata realizzata con il sostegno di Periferiacapitale, il programma per Roma della Fondazione Charlemagne.

Nell’intento degli organizzatori sarà una giornata per stare insieme, per raccontare le ultime vicende che interessano il Pratone e per ascoltare il secondo atto del romanzo raccontato dalla classe della scuola Rugantino che l’ha scritto.

Infatti ritrovarsi come comunità è la risposta allo spaesamento, alla frammentazione e al senso di impotenza di chi vuole continuare a stare sui territori insieme, con iniziative di varie e diverse forme.

Il 12 aprile quindi sarà una giornata di racconto, ma anche di lotta e di festa: oltre al dibattito e alla presentazione del romanzo scritto dagli studenti della scuola media che affaccia sul Pratone, ci saranno un laboratorio di stampa in serigrafia aperto a tuttɜ e una mostra fotografica.

L’appuntamento è dalle 11 di sabato 12 aprile 2025 a via di Torre Spaccata 157.

Chi lo desidera – è un invito degli organizzatori – può portare una maglietta o qualsiasi altro vestito da stampare!

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.