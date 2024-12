Atalanta da sogno: ottava vittoria consecutiva, Roma battuta 2-0 all’Olimpico

C’è una squadra che vola, una macchina perfetta che macina punti e non si ferma più. È l’Atalanta di Gasperini, capace di centrare l’ottava vittoria consecutiva in campionato battendo 2-0 la Roma allo stadio Olimpico.

Un successo che consente alla squadra di Gian Piero Gasperini di restare a -1 dal Napoli capolista, confermandosi una delle protagoniste assolute di questa stagione.

La Roma, guidata da Claudio Ranieri, offre un’altra prestazione coraggiosa dopo la buona prova in Conference League contro il Tottenham, ma cade per la seconda volta in campionato sotto la guida Ranieri.

I giallorossi restano così pericolosamente vicini alla zona retrocessione, con soli due punti di margine.

La partita:

Il match si apre con ritmi alti e la Roma si fa subito pericolosa: al 4’ Paredes impegna Carnesecchi con un destro potente dalla distanza, mentre al 13’ è Koné a sfiorare il gol con un tiro che esce di poco.

L’Atalanta fatica a trovare spazi nella prima mezz’ora, soffocata dal pressing capitolino, ma resiste senza subire danni. L’unica vera occasione per i bergamaschi nel primo tempo arriva al 30’, quando De Ketelaere prova a sorprendere Svilar con un colpo di testa, ma il portiere della Roma è attento.

Nella ripresa i giallorossi hanno un’occasione clamorosa al 48’: Dybala inventa un passaggio illuminante per Dovbyk, ma Carnesecchi è straordinario nell’uscire e negare il vantaggio all’attaccante ucraino. Gasperini risponde con i cambi: fuori Retegui, dentro Samardzic, Zaniolo e Brescianini per dare nuova linfa offensiva.

Al 69’ arriva l’episodio che sblocca la gara: De Roon raccoglie un pallone al limite e tenta un tiro non irresistibile, ma la deviazione sfortunata di Celik spiazza Svilar e porta l’Atalanta sull’1-0.

La Roma prova a reagire, sfiorando il pareggio al 76’: Mancini si ritrova il pallone a pochi passi dalla porta, ma non riesce a concludere con precisione. Nei minuti finali, i giallorossi calano fisicamente e all’89’ l’Atalanta chiude i giochi.

Su calcio d’angolo di Cuadrado, Zaniolo – l’ex di turno – gira di testa trovando la decisiva deviazione di Mancini che batte Svilar per il definitivo 0-2.

La situazione in classifica:

Con questo successo, l’Atalanta continua la sua corsa straordinaria, restando incollata al Napoli nella lotta per lo scudetto.

Per la Roma, invece, la situazione si complica: i giallorossi rimangono fermi a quota 12 punti, solo due lunghezze sopra la zona retrocessione, e Ranieri dovrà trovare presto una svolta per evitare di ritrovarsi invischiato nella lotta per non retrocedere.

L’Atalanta, intanto, vola. E con un gioco solido e pragmatico, si candida sempre più come l’antagonista principale del Napoli in una Serie A che promette scintille.

