Atletica, Golden Gala: presentato il cast con 43 ori olimpici e mondiali

Cresce l’attesa per il Golden Gala Pietro Menneacon numeri-record: un cast eccezionale che comprende 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali.

Le stelle dell’atletica si ritrovano a Roma per la quarta tappa della Wanda Diamond League, nella serata del 4 giugno allo stadio Olimpico.

L’edizione n. 46 del principale meeting italiano è stata presentata nella sala conferenze dell’Olimpico dal presidente della FIDAL Stefano Mei e dal meeting director Marco Sicari, alla presenza di tre delle maggiori star dell’evento, lo sprinter campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs, il saltatore in lungo campione del mondo Mattia Furlani e il triplista iridato indoor Andy Diaz.

Tra le autorità, hanno portato il proprio saluto Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute che organizza l’evento insieme alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, il capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea si possono acquistare su TicketOne (online e nei punti vendita autorizzati). Prevista una speciale promozione per i tesserati FIDAL e possessori Runcard con prezzi agevolati fino al 40%.

100 METRI SHOW: A LYLES E JACOBS SI AGGIUNGE TEBOGO

Sempre più pirotecnici i 100 metri del Golden Gala 2026. Ai già annunciati Noah Lyles e Marcell Jacobs (gli ultimi due campioni olimpici dei 100) si aggiunge il botswano oro olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo, fresco di successo alle World Relays in casa, a Gaborone, con la staffetta 4×400. Nel big match insieme a uno degli uomini-simbolo dell’atletica mondiale, alla leggenda della velocità azzurra e a Tebogo, anche il campione del mondo indoor di Torun Jordan Anthony (Usa) e l’oro della precedente edizione mondiale al coperto Jeremiah Azu (Gran Bretagna).

Corsie anche per l’argento olimpico e mondiale dei 200 Kenny Bednarek (Usa), per il sudafricano Akani Simbine e per il giamaicano Ackeem Blake. Vale la pena ricordare il record del meeting: 9.75 di Justin Gatlin nel 2015. L’unica volta che Noah Lyles ha corso a Roma è stato nel 2019, realizzando un tempo tutt’altro che casuale: 19.72 nei 200 metri, l’iconico crono di Pietro Mennea a cui è dedicato l’evento.

5000: BATTOCLETTI ALLA RICERCA DI UN SOGNO

Nessuno dimentica il boato impressionante dell’Olimpico alla presentazione di Nadia Battocletti nelle ultime due edizioni del Golden Gala. Stavolta la fuoriclasse del mezzofondo si presenta da campionessa del mondo, dopo aver conquistato l’oro a Torun nei 3000 indoor. Nei 5000 punta alla vittoria e ha dichiarato apertamente di aver messo nel mirino il primato europeo che appartiene a Sifan Hassan con 14:13.42, una decina di secondi in meno rispetto al record italiano che Nadia ha stabilito proprio all’Olimpico dodici mesi fa (14:23.15).

L’azzurra si confronterà con la campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi (Bahrein) che a Roma due anni fa ha sfiorato il primato mondiale della sua specialità. In pista anche un ampio gruppo di atlete etiopi tra cui spiccano Freweyni Hailu e Hirut Meshesha.

LUNGO, C’È FURLANI IN UNA VERA FINALE OLIMPICA

In due stagioni, a soli vent’anni, ha vinto medaglie alle Olimpiadi (bronzo a Parigi), ai Mondiali all’aperto e al coperto (oro a Tokyo e Nanchino), agli Europei outdoor e indoor (argento a Roma e Apeldoorn). Mattia Furlani è tra gli idoli di casa dello stadio Olimpico, dove cercherà il suo primo successo personale nel salto in lungo davanti alla tribuna Tevere.

Ad attenderlo, dopo la doppia tappa in Cina a Keqiao e Xiamen, è una vera e propria finale olimpica, con gli altri due medagliati di Parigi, il mito greco Miltiadis Tentoglou e il giamaicano Wayne Pinnock, la star emergente Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria), il portoghese che l’ha beffato all’ultimo turno ai Mondiali di Torun Gerson Baldé, il vincitore della scorsa edizione del Golden Gala Liam Adcock, l’altro jam Tajay Gayle, lo svedese Thobias Montler.

Il record italiano di Andrew Howe resiste da 19 anni (8,47 ai Mondiali di Osaka): può essere il momento giusto?

TRIPLO: DIAZ PER IL TRIS AL GOLDEN GALA (COME SOLO LAMBRUSCHINI)

Andy Diaz è uno dei sette campioni in carica della Diamond League presenti a Roma: nello scorso settembre ha meritato il suo terzo ‘Diamante’ in carriera nella finale di Zurigo. Il due volte campione del mondo indoor e primatista italiano del salto triplo (17,80) è tra gli azzurri più prolifici nel massimo circuito mondiale (otto vittorie di tappa) e ha già trionfato due volte al Golden Gala, nel 2023 a Firenze firmando la migliore prestazione italiana all’aperto con 17,75 e l’anno successivo a Roma.

Punta al tris, impresa riuscita soltanto al siepista Alessandro Lambruschini nella storia azzurra al Golden Gala: è sfida con il cubano Lazaro Martinez e con i due saltatori saliti sul podio mondiale di Torun insieme a lui, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Triki.

SPRINT: 200 CON LE REGINE JEFFERSON E ALFRED, SUPER TEST NEI 400 PER HODGKINSON

La campionessa mondiale dei 100, 200 e 4×100 Melissa Jefferson-Wooden (Usa), l’oro olimpico dei 100 Julien Alfred, le favolose britanniche Amy Hunt, Dina Asher-Smith e Daryll Neita. Tante regine ma soltanto una di loro indosserà la corona della più veloce in un 200 metri che raramente si ricorda così competitivo al Golden Gala.

Trema il 21.91 del meeting record siglato dalla giamaicana Shericka Jackson nel 2022. Sale anche la ‘febbre’ per i 400 metri di Keely Hodgkinson, campionessa olimpica degli 800 e primatista mondiale indoor: la britannica può stupire nel giro di pista, dopo aver impressionato nella sua frazione in staffetta ai Mondiali indoor di Torun.

Non mancano le rivali: dall’oro mondiale indoor Lurdes Gloria Manuel (Repubblica Ceca) alle altre formidabili europee Natalia Bukowiecka (Polonia), Lieke Klaver (Olanda), Amber Anning (Gran Bretagna) fino alle medagliate mondiali della staffetta Aaliyah Butler (Usa) e Nickisha Pryce (Giamaica). Spazio anche all’azzurra Anna Polinari, reduce dalla qualificazione mondiale con la 4×400 mista alle World Relays in Botswana.

MEZZOFONDO: HUNTER BELL NEI 1500, NADER-HOEY NEGLI 800

Nei 1500 metri può brillare la britannica Georgia Hunter Bell, campionessa del mondo indoor a Torun, che trova Laura Muir (GB) e la statunitense Nikki Hiltz, oltre alle italiane Marta Zenoni, Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli. Gli 800 metri maschili sono l’unica gara ‘additional’ che non mette in palio punti per la finale della Diamond League in programma a Bruxelles il 4-5 settembre.

In ogni caso non mancheranno le emozioni grazie al campione del mondo dei 1500 Isaac Nader, gli specialisti Josh Hoey e Donavan Brazier (Usa), lo spagnolo Mohamed Attaoui, il francese Gabriel Tual campione d’Europa proprio a Roma, l’azzurro Federico Riva che gioca in casa, nello stadio della sua città, e l’emergente Francesco Pernici.

OSTACOLI: BENNETT, VISSER, MUHAMMAD PER DARE RITMO

Tre gare di ostacoli per dare ritmo all’Olimpico. Al maschile, nei 110hs, duo giamaicano da urlo: l’argento e il bronzo dei Mondiali di Tokyo Orlando Bennett e Tyler Mason, e le identiche medaglie dei Mondiali indoor di Torun Enrique Llopis (Spagna) e Trey Cunningham (Usa). Italia rappresentata dal campione d’Europa Lorenzo Simonelli, eroe di Roma 2024.

Due statunitensi ex primatiste del mondo al femminile, Kendra Harrison nei 100hs e Dalilah Muhammad nei 400hs. Tra le barriere più alte anche la giamaicana Danielle Williams e le europee Nadine Visser (Olanda), Pia Skrzyszowska (Polonia), la francese Cyrena Samba-Mayela, l’azzurra Giada Carmassi; nel giro di pista con ostacoli anche le statunitensi Jasmine Jones e Anna Cockrell, la slovacca Emma Zapletalova, la primatista italiana Ayomide Folorunso.

SALTI CON I CAMPIONI OLIMPICI KERR E KENNEDY

L’oro olimpico e mondiale dell’alto Hamish Kerr (Nuova Zelanda) torna al Golden Gala a caccia del suo primo trionfo nel principale meeting italiano.

A misurarsi con lui saranno altri due ori mondiali, a livello indoor, il coreano Woo Sang-hyeok e l’ucraino Oleh Doroshchuk. Esperienza di valore, anche in chiave Europei di Birmingham d’agosto, per la ‘rising star’ azzurra Matteo Sioli che trova pure il ceco Jan Stefela.

Nell’asta, la campionessa olimpica di Parigi Nina Kennedy (Australia) si confronta con le plurimedagliate Sandi Morris (Usa), Molly Caudery (GB), le europee Tina Sutej (Slovenia), Angelica Moser (Svizzera), Amalie Svabikova (Repubblica Ceca) e l’azzurra Elisa Molinarolo.

LANCI: FABBRI ALL’ASSALTO DI CROUSER E KOVACS

Il gotha del peso mondiale si riunisce a Roma, a partire dalla leggenda Ryan Crouser, tre ori olimpici consecutivi e tre ori mondiali in bacheca. Lo statunitense primatista del mondo detiene il record del Golden Gala in virtù della spallata da 22,49 di due anni fa e ha tutta l’intenzione di fare ancora meglio. Gli Stati Uniti si presentano anche con Joe Kovacs, Jordan Geist, Roger Steen, Nuova Zelanda con il quattro volte oro mondiale indoor Tom Walsh, Messico con la sorpresa d’argento ai Mondiali di Tokyo Uziel Munoz.

Motivazioni non mancano per l’azzurro Leonardo Fabbri, re di Roma agli Europei del 2024, fresco del debutto vincente nella sua Firenze al Pegaso Meeting con 21,43. In gara anche il compagno di allenamento Zane Weir. Giavellotto per l’argento mondiale e bronzo olimpico in carica Anderson Peters (Grenada), l’esperto tedesco Thomas Rohler, lo statunitense Curtis Thompson.

PROGRAMMA ORARIO: START ALLE 19.15

Ufficializzato il programma orario del Golden Gala Pietro Mennea 2026. Si comincia alle 19.15 con l’asta donne e il giavellotto uomini. Di seguito tutti gli altri orari: 19.48 triplo uomini, 21.00 alto uomini, 21.04 400 ostacoli donne, 21.15 800 uomini, 21.27 peso uomini, 21.30 100 ostacoli donne, 21.35 lungo uomini, 21.40 5000 donne, 22.05 110 ostacoli uomini, 22.15 400 donne, 22.25 200 donne, 22.35 1500 donne, 22.50 100 uomini.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE DA 10 A 50 EURO

I biglietti per assistere allo spettacolo del Golden Gala possono essere acquistati su TicketOne, online o nei punti vendita autorizzati. Di seguito i prezzi (più diritti di prevendita): Tribuna Monte Mario Arrivi 50 euro (35 euro ridotto U16), Distinti Arrivi 30 euro (25 euro ridotto U16), Tribuna Monte Mario Partenze 25 euro (20 euro ridotto U16), Tribuna Tevere 15 euro (10 euro ridotto U16), Curva e Distinti Nord 10 euro (7 euro ridotto U16), Curva Sud 10 euro (7 euro ridotto U16).

PROMOZIONE PER TESSERATI FIDAL E RUNCARD FINO AL 40%

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato una speciale promozione per il mondo dell’atletica: le società e tutti i tesserati FIDAL e Runcard possono acquistare i biglietti per la tribuna Monte Mario Partenze e per la Tribuna Tevere con prezzi agevolati fino al 40%. Tutte le informazioni e il modulo di adesione sono online su fidal.it.

FRECCIAROSSA: SCONTI FINO AL 70%

Per incentivare l’utilizzo del treno e permettere di scegliere una modalità di trasporto più green per recarsi a Roma per il Golden Gala, sarà attivata l’offerta ‘Speciale eventi’ che consente di viaggiare con il treno ufficiale Frecciarossa con sconti fino al 75% sul prezzo base per chi ha acquistato il biglietto dell’evento. L’offerta sarà disponibile sul sito e App di Trenitalia, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio.

ON LAB, VILLAGGIO ALLO STADIO OLIMPICO

On, technical sponsor del Golden Gala, porterà al Foro Italico tutta la propria energia e visione innovativa, trasformando l’evento in un’esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico. Nel cuore dell’area compresa tra lo stadio Olimpico e lo stadio dei Marmi prenderà vita l’On Lab, uno spazio immersivo pensato per avvicinare fan, atleti e appassionati al mondo del brand svizzero.

Qui sarà possibile scoprire da vicino le ultime innovazioni tecnologiche, i prodotti più recenti e la filosofia che accompagna On nel suo percorso al fianco della Federazione Italiana di Atletica Leggera, contribuendo a ridefinire il futuro della performance sportiva.

ALLENAMENTI AI MARMI 2-3 GIUGNO APERTI AL PUBBLICO

Nel pomeriggio di martedì 2 e mercoledì 3 giugno tutti i fan avranno la possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti delle star mondiali nello scenario unico dello stadio dei Marmi al Foro Italico. Per due giornate, il pubblico potrà entrare nel cuore della preparazione dei campioni, osservando da pochi metri i gesti, la concentrazione e il talento degli atleti protagonisti del meeting.

Un’esperienza coinvolgente e autentica che permetterà ai fan di assistere agli allenamenti in un contesto iconico e ricco di storia, ma anche di incontrare i propri idoli sportivi, tra selfie, autografi e momenti esclusivi da ricordare. Gli orari definitivi e le modalità di accesso all’iniziativa saranno comunicati nelle prossime settimane.

PARALIMPICI: QUATTRO GARE, C’È AMBRA SABATINI

Il Golden Gala conferma la sua attenzione verso uno sport sempre più inclusivo: anche nel programma di questa edizione (tra le 19.55 e le 20.25) sono state inserite quattro gare dedicate all’atletica paralimpica: 100 metri uomini e donne Fisdir, 100 metri uomini e donne Fispes, con protagonisti capaci di regalare emozioni, talento e spettacolo. Una scelta che rafforza il valore sociale dell’evento e celebra l’eccellenza paralimpica davanti al grande pubblico. Al via anche la campionessa paralimpica di Tokyo Ambra Sabatini.

MASTER: 100 METRI SENZA ETÀ

Anche quest’anno il Golden Gala apre le porte all’atletica master, confermando come la passione per lo sport non abbia età. Nel programma della manifestazione sono state inserite due gare dei 100 metri dedicate agli atleti M45-M50-M55 e F45-F50-F55 (alle 19.35 e alle 19.45).

Un’iniziativa che valorizza l’impegno, la continuità e la voglia di mettersi in gioco di sportivi che gareggiano con entusiasmo e spirito competitivo, rafforzando il messaggio dell’evento di partecipazione e amore autentico per l’atletica.

PALIO DEI COMUNI: GIOVANI SPRINTER ALL’OLIMPICO (EMULANDO FURLANI)

Da piccolo ha partecipato anche Mattia Furlani, correndo all’Olimpico con il sogno di diventare campione del mondo. Quello stesso sogno potranno viverlo tantissimi giovani delle scuole medie di tutta Italia: il Golden Gala sarà aperto dalla maxi-staffetta 12×200 del Palio dei Comuni, con l’obiettivo di coinvolgere il più possibile il movimento di base, le società e i loro atleti, avvicinandoli ai big dell’atletica globale.

Ogni Comune potrà schierare sei ragazzi e sei ragazze (2012-2013-2014). Start alle ore 16 con le batterie, finale per le migliori nove staffette alle 20.40. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 29 maggio, info su fidal.it. Parallelamente, i Comuni italiani potranno anche acquistare biglietti a condizioni agevolate (Curva Nord e Distinti Nord) con un prezzo promozionale di 5 euro senza diritti di prevendita (invece di 10 euro più prevendita).

CHARITY PARTNERS: L’IMPEGNO DI WORLD FOOD PROGRAMME E KOMEN ITALIA

Prosegue la collaborazione tra il World Food Programme (l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite più grande al mondo, Premio Nobel per la Pace nel 2020) e la Federazione Italiana di Atletica Leggera, insieme nella lotta alla fame nel mondo.

Per dare forza al messaggio di “Fame Zero”, la campagna di quest’anno vedrà il coinvolgimento speciale di Nadia Battocletti: l’azzurra, simbolo dell’eccellenza sportiva mondiale, presterà il suo volto alle iniziative di sensibilizzazione invitando la comunità dell’atletica a supportare le operazioni emergenziali del WFP tramite l’App ShareTheMeal con cui tutti possono donare dei pasti a chi più ne ha bisogno dal proprio smartphone.

Continua anche il rapporto del Golden Gala con Komen Italia. La sinergia si è già tradotta nella promozione dell’attività fisica come strumento fondamentale di prevenzione e benessere, in occasione della Race for the Cure, il più grande evento per il contrasto ai tumori al seno: l’atletica è stata protagonista delle attività al villaggio sportivo del Circo Massimo e il campione del mondo Andy Diaz ha partecipato a uno speciale meet&greet.

SILVER GALA TUTTO NUOVO IL 3 GIUGNO

Un Silver Gala tutto nuovo, non più soltanto ‘test event’ ufficiale per il Golden Gala del giorno successivo, ma anche palcoscenico per gare di livello assoluto con gli atleti italiani.

La novità di questa edizione è che tutti gli atleti senior, promesse, junior e allievi potranno iscriversi al meeting in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 3 giugno dalle 18.55, alla vigilia della tappa italiana della Wanda Diamond League. I partecipanti saranno selezionati in base alle graduatorie stagionali outdoor alla data di domenica 17 maggio.

DIRETTA TV SU RAI 2 DALLE 21 ALLE 23

Il Golden Gala del 4 giugno sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle 21 alle 23. Le immagini della tappa italiana della Diamond League saranno distribuite in oltre 160 paesi in tutto il mondo, rendendo l’evento realmente globale e seguito da milioni di spettatori in ogni continente.

PARTNERS: LA SQUADRA DEL GOLDEN GALA

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026, tappa italiana della Wanda Diamond League, è organizzato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e da Sport e Salute. Il ringraziamento va al global partner Wanda, al technical sponsor On, all’official train Frecciarossa, all’official timekeeper Omega, all’official mobility partner Zeekr, agli official suppliers Felicetti, Uliveto, Omegor, Pinot Grigio Doc delle Venezie, Drivalia, Apa, al media partner Gazzetta dello Sport. Golden Gala è supportato da World Athletics, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Regione Lazio, Roma Capitale, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con le charity partners World Food Programme e Komen Italia e con il sostegno di Aeroporti di Roma, Atac e Fiamme Gialle.

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