Atletica: le prime stelle del Golden Gala

Due saltatori italiani vincitori della passata edizione (Larissa Iapichino e Andy Diaz), che sfidano altri due super campioni del lungo e del triplo (Malaika Mihambo e Hugues Fabrice Zango). A poco meno di due mesi dall’imperdibile serata dello stadio Olimpico di venerdì 30 agosto, il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP annuncia i nomi delle prime star presenti.

NUOVA SFIDA IN PEDANA

Dopo lo show degli Europei di Roma 2024, nella tredicesima tappa della Wanda Diamond League torneranno a confrontarsi nel lungo la campionessa europea Malaika Mihambo e l’argento Larissa Iapichino, idolo di casa. La gara che si svolgerà sulla tradizionale pedana dell’Olimpico accoglierà la saltatrice tedesca, campionessa olimpica di Tokyo, oro mondiale di Eugene e regina d’Europa pochi giorni fa a Roma con un meraviglioso salto da 7,22.

Per Mihambo sarà la quinta partecipazione negli ultimi sei anni al Golden Gala, dove ha debuttato già nel 2015, appena ventunenne: spicca il successo dell’edizione 2019 con 7,07. Il pubblico dell’Olimpico potrà applaudire ancora Iapichino, capace di prendersi il secondo posto agli Europei con 6,94 all’ultimo salto, a testimonianza della determinazione che la caratterizza.

Nella scorsa edizione del Golden Gala, a Firenze, nella sua città, l’azzurra ha trionfato con 6,79 aprendo una serie di tre vittorie consecutive in Diamond League.

TRIPLO SPETTACOLARE

Nel triplo, c’è grande attesa per il duello tra due dei principali saltatori al mondo: il due volte campione della Diamond League Andy Diaz (2022 e 2023) incontra il campione del mondo di Budapest e oro indoor di Glasgow Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), sempre sul podio mondiale nelle ultime tre edizioni all’aperto.

È la sfida tra due dei principali candidati alle medaglie delle Olimpiadi di Parigi: Diaz potrà indossare per la prima volta la maglia della Nazionale italiana proprio in occasione dei Giochi in Francia, mentre Zango ha già nel curriculum il bronzo delle Olimpiadi di Tokyo e vuole almeno ripetersi.

Diaz si è messo in luce a Firenze nel 2023 con il record italiano di 17,75, avvicinato anche in questa stagione con 17,61 al coperto. Zango vanta un primato personale superiore ai diciotto metri (18,07 ad Aubiére nel 2021) che è stato anche record mondiale indoor.

BIGLIETTI GOLDEN GALA 2024

Sono in vendita su TicketOne i biglietti per assistere al Golden Gala Pietro Mennea nella serata di venerdì 30 agosto allo stadio Olimpico di Roma. Questi i prezzi: Monte Mario Arrivi 40 euro, Distinti Arrivi 25 euro, Monte Mario Partenze 20 euro, Tevere 15 euro, Curva Nord-Curva Sud 10 euro (più diritti di prevendita e commissioni di vendita). Riduzioni U16: Monte Mario Arrivi 25 euro, Distinti Arrivi 20 euro, Monte Mario Partenze 15 euro, Tevere 10 euro, Curva Nord-Curva Sud 7 euro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙