Attesi più di mille concorrenti della Corsa del Ricordo

La Corsa del Ricordo è organizzata da Asi, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmatia e di Federesuli e la collaborazione tecnica del Gruppo Sportivo Bancari Romani.

La manifestazione sportiva è ormai un atteso appuntamento del podismo romano inserito nel quadro delle commemorazioni della Giornata del Ricordo in memoria della tragedia delle Foibe delle Foibe e dell’Esodo Giulano- Dalmata.

La gara podistica come ogni anno si svolge la prima settimana di febbraio il percorso di 10 km si svolge nel cuore delle vie del quartiere Giuliano – Dalmata, i concorrenti grazie al rapporto di collaborazione con l’Esercito Italiano, anche quest’ anno percorreranno per un lungo tratto i viali della città militare della Cecchignola per offrire ai runners un percorso suggestivo, particolarmente gradito.

Come punto di riferimento per la partenza arrivo e premiazioni in via Oscar Sinigaglia, dove si trova le Stele Commemorativo, e il Monumento a ricordo dei Martiri.

Nella stessa mattinata del 9 febbraio oltre alla competitiva si svolgerà una gara non competitiva di 3,500 metri, alla quale potranno partecipare tutti i cittadini anche se non atleti, quindi sprovvisti delle autorizzazione sportive, per permettere a tutti, di correre o camminare al fine di fornire loro l’emozione di partecipare ad un evento commemorativo così importante del quartiere.

Inoltre sempre nel contesto della gara del 9 febbraio nel medesimo percorso si svolgerà il Trofeo di Marcia “Tokyo 1964” dedicato ai marciatori, in onore del Campione Olimpico e profugo istriano Abdon Pamich da sempre grande sostenitore dell’evento.

Le iscrizioni

Il costo delle iscrizioni è di € 10,00 per la gara competitiva con pacco gara e di € 5,00 per quella non competitiva e per la gara di marcia.

Le preiscrizioni alla gara competitiva chiuderanno giovedì 6 febbraio 2020 per le Società sportive mentre per gli individuali l’iscrizione continuerà fino a sabato 8 febbraio 2020 durante la distribuzione dei pettorali e in via del tutto eccezionale domenica mattina fino alle 8,30 con una maggiorazione della quota di iscrizione di 2€ per oneri di segreteria.

Le preiscrizioni debbono essere inviate via fax al numero 06-7005456 oppure via mail aiscrizioni@corsadelricordo.it con l’indicazione del cognome, nome, sesso, anno di nascita, società di appartenenza, numero di tessera e indicazione dell’ente di affiliazione.

Le iscrizioni per la gara competitiva possono essere anche effettuate presso i seguenti negozi: LBM sport – Via Tuscolana 187/a, LBM sport – Viale Somalia 13/1 – Footworks – Viale Carlo Felice 13/15

Le iscrizioni per la gara non competitiva si possono fare presso la sede dell’Asi Comitato Provinciale di Roma e dell’Asi Point di Lanuvio entro e non oltre giovedì 6 febbraio 2020 e continueranno domenica mattina, sul luogo del ritrovo della gara, con la maggiorazione di 1€ per oneri di segreteria.

La quota di iscrizione dovrà essere versato al ritiro del pettorale o via bonifico bancario intestato a: Comitato Provinciale ASI Roma, codice Iban: IT92G0306909606100000112025.

I pettorali delle preiscrizioni, sia per le società che per i singoli, si possono ritirare sabato 8 febbraio 2020 presso il punto vendita LBN in Via Tuscolana 187/a dalle ore 11,00 alle ore 19,00, oppure domenica mattina 10 febbraio sul luogo del ritrovo entro le ore 8,30.