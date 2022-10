Audiodescrizioni: la Festa e Alice nella città, impegno confermato

“Ci impegneremo, già dalla prossima edizione, a inserire nel regolamento della Festa del Cinema l’invito affinché i film siano audiodescritti, anche grazie ai finanziamenti del Ministero a disposizione dei produttori”.

Lo annuncia Francesca Via Direttrice della Fondazione Cinema per Roma – “Siamo orgogliosi di essere precursori d’inclusività in ambito di rassegne cinematografiche, con l’inserimento di undici film audiodescritti e sottotitolati nel programma ufficiale della Festa. Questo risultato è importantissimo, ma dobbiamo lavorare ancora di più a favore di un cinema libero e accessibile a tutti”.

Soddisfazione anche del Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma Giuliano Frittelli – “Un passo concreto verso la cultura accessibile, grazie ad un lavoro tenace ed esplicativo sui valori aggiunti dell’inclusività, la Fondazione Cinema per Roma oggi diventa esempio e punto di riferimento per ogni futura rassegna cinematografica. Complimenti a tutti”.

Qui il comunicato stampa della Fondazione: https://www.romacinemafest.it/it/inclusivo/