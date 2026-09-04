Aurelio, stretta della Polizia tra Cornelia e Boccea: 210 persone controllate e un denunciato (Video)

Un’azione di controllo ad «alto impatto» per restituire sicurezza e decoro alle strade del quadrante ovest della Capitale.

È il bilancio del servizio coordinato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, che ha visto operare fianco a fianco le pattuglie del Distretto Aurelio, gli agenti della Polizia Amministrativa, le unità cinofile e i caschi bianchi del XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’ispezione ad ampio raggio ha interessato lo snodo commerciale e di scambio compreso tra Circonvallazione Cornelia, piazza dei Giureconsulti, via Tardini e Largo Boccea.

Stangata al minimarket e irregolarità sulla sicurezza

Sul fronte delle verifiche amministrative agli esercizi di vicinato, gli specialisti della Questura hanno passato al vaglio tre attività commerciali della zona:

Vendita di alcolici e telecamere abusivamente installate: Un minimarket del quartiere è stato sanzionato per una cifra totale superiore a 5.000 euro.

Tra le violazioni contestate figurano il mancato rispetto della normativa sulla vendita di bevande alcoliche, carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’installazione di un impianto di videosorveglianza difforme dalle prescrizioni di legge.

In giro in auto col manganello telescopico: scatta la denuncia

L’attività di pattugliamento si è estesa ai posti di controllo lungo le direttrici viarie di scorrimento.

In via di Valle Aurelia, gli agenti hanno fermato un’utilitaria guidata da un cinquantenne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma:

Arma impropria nell’abitacolo: All’interno dell’auto, a portata di mano del conducente, è stato rinvenuto uno sfoltagente telescopico in metallo.

Non avendo saputo fornire alcuna motivazione circa il possesso del manganello, l’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e il dispositivo è stato posto sotto sequestro.

Il bilancio dei controlli e gli interventi sul decoro

Nel corso del dispositivo straordinario sono state identificate complessivamente 210 persone (di cui 48 risultate con precedenti penali o di polizia a carico).

Due automobilisti sono stati sanzionati ai sensi del Codice della Strada per la mancata sottoposizione dei veicoli alla revisione periodica obbligatoria.

A conclusione dell’operazione di polizia, in sinergia con gli operatori dell’Ama, si è proceduto alla bonifica e alla pulizia straordinaria dei marciapiedi e delle aree pubbliche interessate dai controlli.

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