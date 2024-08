Autobus della Roma Tpl in fiamme: fumo nero e panico al capolinea

Un incendio ha ridotto in cenere un autobus della TPL di Roma, scatenando una grande nube di fumo che ha lasciato un’impronta visibile anche a chilometri di distanza. Il rogo ha completamente distrutto il mezzo della linea 088.

Il drammatico episodio è avvenuto sabato 10 agosto in via Ildebrando della Giovanna, nella zona di Massimina-Casal Lumbroso, nel municipio XII.

Le fiamme sono divampate mentre l’autobus era fermo al capolinea, scatenando una colonna di fumo densa e inquietante.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti e non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. La Polizia locale di Roma Capitale, insieme ai vigili del fuoco, è intervenuta sul posto poco dopo le 9.30 per domare l’incendio.

Il fumo denso ha continuato a sollevarsi nel cielo per un tempo prolungato, come documentato in un video virale postato su Instagram dal canale WelcomeToFavelas.

