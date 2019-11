Autunno Culturale all’Atelier Centodue

L’Associazione Centro Studi Atelier Centodue opera nel quartiere di Torpignattara dal 1999 e festeggia quest’anno i suoi primi 20 anni.

Nella sede di Via Laparelli, sono molte le iniziative che organizza grazie alla collaborazione dei Docenti della Scuola di Musica, gli allievi delle formazioni corali e strumentali (Piccolo Coro dei 102, Nuovo Coro Popolare, Coroincanto e la nuovissima Chords Orchestra) l’attività del Centro Studi Achille Serrao (che è un prestigioso“dipartimento” dell’Associazione) e anche grazie alla partecipazione di Artisti e professionisti esterni.

Per i prossimi giorni ci sono in programma diversi e importanti eventi:

SABATO 23 E DOMENICA 24 NOVEMBRE cinque ore di WORKSHOP con il rinomato Maestro Nando Citarella, musicista esperto di musica partenopea. Le prenotazioni sono ancora aperte e basta telefonare allo 351-5547796 per avere informazioni e iscriversi.

DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 17.00 un altro importante evento: ci sarà l’inaugurazione di un. nuovo progetto. Il Centro Studi Atelier Centodue, come parte delle iniziative per il suo 20° anniversario, è felice di annunciare che è nato il CINEMATELIER, il nuovo cineforum dell’Associazione grazie alla collaborazione di diverse realtà e di singoli cittadini del quartiere di Torpignattara, professionisti e esperti di cinema e produzione video. (Cinequartiere, Doc Yard)

Sin dal primo incontro, l’entusiasmo ha permesso di creare un collettivo di lavoro con il quale sono state delineate caratteristiche e periodicità del cineforum.

Sono state proposte varie aree tematiche:

#cinema al femminile

#documentari

#cine del reale

#cine giovani autori + incontro con autore

#documentari giovani autori

#cine per ragazzi

#proiezione e mostra a tema.

Il Collettivo si è accordato perché ognuno dei partecipanti curi il proprio spazio tematico che propone in maniera di dare varietà al progetto e proporre al quartiere diversi sguardi sul mondo del cinema.

DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 17.00 si partirà con “La Gatta Cenerentola” per coinvolgere sia grandi che ragazzi e verrà presentato agli utenti il progetto “CinemAtelier” con la presenza di tutti i partecipanti a questa iniziativa.

Le proiezioni avranno una cadenza quindicinale, con una media di 2 incontri al mese da Novembre a Maggio.

Per il calendario fino a Natale: domenica 15 dicembre ore 20; e due proiezioni -in date da stabilire -durante le vacanze invernali con programmazione dedicata a tutta la famiglia.

DOMENICA 1 DICEMBRE il piccolo CORO DEI 102 , formato dai piccoli allievi della classe di Propedeutica (dai 3 agli 11 anni) parteciperanno al “grande Concorso di Villancicos” organizzato da Latin Experience nel Teatro di CINECITTA’ WORLD . Per l’occasione sono stati coinvolti anche i genitori e così è stato costituito il “CORO FAMIGLIA dei 102”

DOMENICA 8 DICEMBRE alle ore 19 si terrà anche quest’anno nella Chiesa SS. Marcellino e Pietro Ad Duas Lauros -Via Casilina 641- ìl CONCERTO DI NATALE con la partecipazione del piccolo Coro dei 102 , il Coro Famiglia dei 102 e del Nuovo Coro Popolare, diretti dal M° Paula Gallardo, e della CHIORD ORCHESTRA, orchestra giovanile di archi condotta dal M° Dario Vatalaro. Il Concerto sarà a scopo benefico con una raccolta fondi per l’opera della Parrocchia.