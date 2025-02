Borghesiana, via i fantasmi della Metro C: dopo 10 anni addio ai resti del cantiere

A volte, camminando per le strade di Roma, sembra che il tempo si sia fermato. Ci sono luoghi in cui il passato resta intrappolato tra transenne arrugginite e barriere dimenticate, come se la città non riuscisse a chiudere davvero certi capitoli. Ma ora, dopo quasi dieci anni di attesa, uno di questi capitoli sta per essere finalmente archiviato.

I resti del cantiere della Metro C a Borghesiana, un simbolo di incuria e abbandono per un intero quartiere, saranno rimossi una volta per tutte.

L’Assemblea Capitolina ha detto basta, approvando una mozione del consigliere Dario Nanni che impone al Comune di intervenire e restituire ai cittadini spazi liberati dal degrado.

Un cantiere chiuso, ma mai davvero finito

I lavori sulla tratta Lodi-Pantano della terza linea metropolitana della Capitale sono iniziati nel lontano 2007. Dopo anni di scavi e ritardi, la linea ha aperto progressivamente tra il 2014 e il 2015, con l’ultimo tratto inaugurato nel 2018 (San Giovanni-Lodi). Ma mentre i treni viaggiavano già a pieno regime, i segni del cantiere non sono mai scomparsi completamente.

In diverse zone della periferia romana – tra cui la stazione Due Leoni – Fontana Candida in via Siculiana – le vecchie barriere di delimitazione sono rimaste abbandonate, come relitti dimenticati.

Non solo un pugno nell’occhio per il decoro urbano, ma anche un problema di sicurezza: molte strutture, ormai arrugginite e pericolanti, rappresentano un rischio concreto per i cittadini.

Un problema diffuso in tutta la città

E il caso della Metro C non è isolato. “Situazioni simili si verificano in altre zone della Capitale, come nei pressi della fermata Laurentina della Metro B”, ha sottolineato il consigliere Nanni, evidenziando come spesso i cantieri vengano chiusi senza un’adeguata bonifica delle aree coinvolte.

Ma ora la giunta Gualtieri ha preso un impegno preciso: ripulire e rimuovere i resti dei lavori nel più breve tempo possibile.

Un monito per il futuro

“La manutenzione e la pulizia delle aree pubbliche non possono essere un optional” ha dichiarato Nanni. “Quando un cantiere chiude, deve essere completamente smantellato e restituito alla città in condizioni decorose. È inaccettabile che zone della Capitale restino per anni in uno stato di abbandono”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.