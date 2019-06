Basileus, la scuola dei Re al Centrale Preneste

Mercoledì 19 giugno 2019 ore 17.00 presso Centrale Preneste Teatro per le Nuove Generazioni in Via Alberto da Giussano 58 Roma proiezione del film documentario BASILEUS, la scuola dei Re di Alessandro Marinelli, finalista alla 46ª Edizione del Giffoni Film Festival e ospite nel mese di maggio al DOXA Documentary Film Festival di Vancouver in Canada.

Il documentario raccolta l’esperienza di una scuola di periferia romana. Potrebbe essere una delle tante scuole delle periferie del Paese. Un racconto duro e diretto che ci consente di riflettere sull’importanza della scuola come strumento di emancipazione dai bisogni, come presidio per ricostruire la socialità, come luogo di speranza.

Al termine della proiezione, Ruotalibera e Human Foundation hanno promosso un dibatto al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni – l’Assessora Laura Baldassarre – ed organizzazioni che nel quotidiano lavorano per contrastare la povertà minorile – Con i Bambini Impresa Sociale, WeWorld Onlus, Fondazione L’Albero della Vita Onlus, ENPAP.

Modera l’incontro Federico Mento.

Info

Ruotalibera Cooperativa Sociale Onlus Via Alberto da Giussano, 58 Roma Tel./Fax 06.27801063